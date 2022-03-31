Camp Nou'da kadınlar El Clasico maçında seyirci rekoru

Kadınlar Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında oynanan Barcelona-Real Madrid derbisinde Camp Nou'yu dolduran 91 bin 553 taraftar, rekor kırdı.

Barcelona, Kadınlar Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Camp Nou’da Real Madrid’i 5-2 yendikleri maçta seyirci rekoru kırdı. Toplam 91 bin 553 biletli taraftarın izlediği kadın futbolu maçı tarihe geçti.

Bir önceki rekor, 2019 yılında Atletico Madrid’in Metropolitano Stadı’nda 60 bin 739 taraftarın önünde Barcelona’yı 2-0 yendiği maça aitti. Camp Nou’daki maça gelen 91 bini aşkın taraftar, 1999 yılında ABD ve Çin arasında oynanan Kadınlar Dünya Kupası finali seyirci sayısını da (90 bin 195) geride bırakmış oldu.

Çarşamba günü oynanan maç için 99 bin 354 biletin tamamı satılmıştı. Rekorun kırılacağına dair beklentiler, Barcelona şehrinde tüm gün yağan şiddetli yağmur nedeniyle sarsıldı ve maç stadın yarı doluluk oranıyla başladı.

Ancak dakikalar ilerledikçe stadı dolduran taraftarlar, Avrupa’nın en büyük stadyumu olan Camp Nou’yu neredeyse tamamen doldurarak unutulmaz bir atmosfer yarattılar.

Barcelona yarı finalde

Çeyrek final turunun ilk maçını deplasmanda 3-1 kazanan Barcelona, rövanş maçının hemen başında Mapi Leon’un uzak mesafeden golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip Real Madrid, Olga Carmona ve Claudia Zornoza ile 2-1’lik üstünlüğü sağlasa da, ikinci yarıda Aitana Bonmati, Claudia Pina ve Alexia Putellas’ın 10 dakikada attığı 3 golle Barcelona mücadeleyi 5-2 kazanarak yarı finale yükseldi.

Maçtan sonra duygularını anlatan Putellas, “Sadece daha fazla çalışıp, daha iyiye giderek ve maçları kazanarak cevap verebilirim. Böylece taraftarlara büyük bir gösteri sunabiliriz. Gözlerinde kıvılcım olan bir sürü kız çocuğu gördüm. Tarihin bir parçası olmak harika” ifadelerini kullandı.