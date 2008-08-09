Çamlıköy vadisinde bir ev

Akademisyen Lale Andiç ve eşi, Güzelbahçe Çamlıköy vadisindeki evlerini yaklaşık 4.480m2’lik bir arazi üzerinde ve ikiz ev olarak planlamışlar. Birbirine simetrik iki evin arasındaki alan, ortak kullanılacak bir avlu olarak tasarlandığından havuz ve dinlenme bölümünü de burada çözümlemişler. Havuzun hemen arkasındaki alana zaman içinde tente gererek küçük bir gölgelik yapmayı da planlıyorlar.

Evin, mimari açıdan ilk dikkat çeken bölümü taştan örülmüş kulesi. Bu bölüm için o kadar emek ve zaman harcanmış ki neredeyse her bir taş özel olarak bulunup tek tek yerleştirilmiş. Evin doğu cephesinde konumlanan bahçe, doğal hayatın ritmini bozmayacak şekilde planlanmış. Minik göletteki balıkların yanı sıra bahçede yaban domuzları, tilki, sincap gibi pek çok misafire rastlamak mümkün...

Eve kule tarafındaki ana giriş kapısından giriliyor. Zeminde doğallığı yansıtmak adına tahta baskı uygulanmış kotto kullanılmış. Girişle salon bölümünü birbirine bağlayan camekânlı galeri, aynı zamanda bir kış bahçesi... Bu bölümü, kaktüs ve süs bitkilerinin yanı sıra seramik ve cam sanatçı sı olan Lale Hanım’ın eserleri süslüyor. Evin tümüne hâkim olan doğallı k salonda da hissediliyor. Duvarlarda krem ve hardal rengi tercih edilmiş.

Pencerelerde görüntüyü kesmemek adına yağ yeşili ahşap jalûziler kullanılmış. Masif mobilyalar ve Amerikan bar evdeki pek çok şey gibi amatör olarak marangozlukla uğraşan Altan Bey’in el emeği. Salondaki tek çarpıcı renk, koltuk ve kanepenin döşemesi... Ortadaki taş ocak aslında bir su yalağı. Çevreyi dolaşırken bir inşaat şantiyesinde buldukları bu taşı iki parça halinde getirerek yerinde birleştirmişler.

Yemek bölümündeki ahşap masa ve hareketli televizyon ünitesi de Altan Bey’in tasarımı. Eğimli bir kayak tahtası ndan yaptığı bu hareketli raf sayesinde salon ve mutfak dahil tüm açılardan televizyonu seyretmek mümkün. Salonun tam altındaki bodrum katına, asansör vazifesi gören eski bir vinçle iniliyor. Bu bölüm depo ve küçük bir marangozhane olarak değerlendirilmiş. Ebeveyn yatak odası ve misafir banyosuna kule tarafından küçük bir hol ile geçiliyor. Odadaki cibinlikli yatak da diğer ahşap işleri gibi kendi tasarımları...

Odadan, sürme cam bir kapı ile iç avlu ve havuza çıkılıyor. Evin çatı katında kızları için oldukça renkli ve modern bir yatak odası planlamışlar. Kule bölümüne geçişin olduğu katta ayrıca keyifli bir şark köşesi yaratılmış. Ahşap sedirler, otantik dokulu kilimler ve masif sehpalarla düzenlenen bu oda tam bir televizyon ve okuma odası. Andiç ailesi, inşaat aşamasından itibaren tüm detaylar ve mimari çözümlerle birebir ilgilendikleri için olsa gerek, eve yeni yerleşseler de sanki yıllardır burada yaşıyormuşçasına benimsemişler.