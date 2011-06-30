Çamlıhemşin'de tuvalet yok

T24 - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder yaylası için 3 yılda hazırlanan revize imar planı hala kabul edilmedi. Sit alanı olduğu için koruma altında olan bölgede imar planı olmadığı için yeni yapılaşmalara da izin verilemiyor. Ancak bu doğal cennetin çok önemli bir ihtiyacı var. Turistler için umumi tuvalet.





Karadeniz'in yeşil vadisi Ayder...



Yayla 1998 yılında sit alanı ilan edildi, koruma altına alındı.



Yılda 500 bini aşkın yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.



Ancak bölgenin büyük bir sorunu var. Bir türlü kabul edilemeyen imar planı.



İmar planı kabul edilmediği için bölgede hiçbir yapılaşmaya izin verilmiyor.



İşletmeciler daha fazla turist çekebilmek, 3 ay kullanabildikleri sezonu 12 aya çıkarabilmek için doğaya da zarar vermeden hizmet yapmak istiyor.



Yaylanın en önemli ihtiyaçlarından biri de umumi tuvalet. Turistlerin kullanması için bir an önc yapılması gerekiyor ama o da imar planı sorununa takılıyor.



Revize imar planı eksiksiz ve yetersiz olduğu gerekçesiyle koruma kurulu tarafından iade edilmişti. İşletmeciler sorunun bir an önce giderilmesini, planın hayata geçirilmesini bekliyor.



