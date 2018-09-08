T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çamlıhemşin'de 'kaymakam' değişikliğine tepki yürüyüşü

Aytekin KALENDER/ÇAMLIHEMŞİN, (Rize), (DHA)- RİZE’nin Çamlıhemşin Kaymakam'ı Okan Daştan'ın görev yerinin değiştirilmesine tepki gösteren vatandaşlar yürüyüş düzenleyerek basın açıklaması yaptı

08 Eylül 2018 00:34

Aytekin KALENDER/ÇAMLIHEMŞİN, (Rize), (DHA)- RİZE’nin Çamlıhemşin Kaymakam\'ı Okan Daştan\'ın görev yerinin değiştirilmesine tepki gösteren vatandaşlar yürüyüş düzenleyerek basın açıklaması yaptı.
Çamlıhemşin Kaymakamlığı önünde toplanan aralarında muhtarların da yer aldığı kalabalık,  ellerinde Türk bayrakları ve üzerinde \'Kaymakamımızın kalmasını istiyoruz, başkan sana güveniyoruz\' yazılı pankartla ilçe merkezine yürüdü.
Çamlıhemşin Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Kahan, kaymakamın görevde kalmasını istediklerini belirterek, \"Vicdanımızın sesini dinleyerek, kaymakamımızdan memnun olduğumuz için burada toplandık. Kaymakamımızın burada kalmasını istiyoruz. Kaymakam Bey, köylülerimiz ve vatandaşlarımız tarafından çok sevilen biri. Derneğimizi toplanmasının amacı sadece demokratik hakkımızdır. Gitmemesi kabul görülürse sevineceğiz, kabul görmezse kaymakamımızı güzel bir şekilde uğurlayacağız. Devletimiz her zaman vardır. Bir kaymakamımız gidecek, diğeri gelecek. Onurumuzla çalışıp yolumuza devam edeceğiz. Siyasi büyüklerimize ve bu kararı veren büyüklerimize de saygılıyız\" diye konuştu. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aytekin KALENDERÇAMLIHEMŞİN Rize DHA RİZEninKaymakam Okan DaştanKaymakamlığıMuhtarlar Derneği Başkanı Mustafa KahanKaymakamımızınKaymakam BeyGitmemesiDevletimizBirSiyasi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24