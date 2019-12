Çamlıdere'de AKP'li baldıza villa çıktı!

Önemli su kaynağı



Hürriyet'in haberine göre; Ankara’nın AKP’li Çamlıdere İlçe Belediyesi, imarda ’park alanı’ olarak görünen ormanlık bölgeyi bir gün içinde ’konut alanı’ olarak tescil etti. AKP’nin teşkilattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek’in baldızı Zeynep Sevim Özaydın, 70’e yakın ağacı kestirerek buraya villa yaptırdı. Demokrat Parti Meclis Üyesi Hüseyin Kayahan konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyor.Ankara’nın su ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Çamlıdere’de günün konusu, Haluk İpek’in baldızı Zeynep Sevim Özaydın’ın yaptırdığı villa. İpek’in baldızı Zeynep Sevim Özaydın, AKP’li Çamlıdere Belediyesi’ne başvurarak, Kayabaşı Mahallesi Yayla Mevkii’nde, imarda ’11 No’lu Park Alanı’ olarak görünen ormanlık bölgede villa yapacağını belirtti.Özaydın dilekçesinde, "Burada verilecek arsaya karşılık, konut alanı bölgesindeki arsamı belediyeyle takas etmeye hazırım" dedi. Bu başvuruyu değerlendiren Belediye Meclisi, 6 Haziran 2008’de ormanlık bölgeyi ’konut alanına’ çevirdi. Çamlıdere Belediye Başkanı Caner Can ile toplam 8 meclis üyesinin onayladığı karara, Demokrat Parti Meclis Üyesi Hüseyin Kayahan karşı çıktı.Kayahan, işlemin İmar Kanunu’na aykırı olduğunu savundu. Belediye kararının ardından önce ormanlık alanda 70’e yakın ağaç kesildi, ardından villa inşaatına 10 gün içinde başlandı. AKP Genel Başkan Yardımcısı İpek’in villa inşaatının her aşamasında bölgeye giderek inceleme yaptığı da öne sürüldü.Kabası tamamlanan inşaatın çevre düzenlemesi yapılırken ise, çeşitli belediyelere ait kepçe ve kamyonlardan yararlanıldı. Altınova Belediyesi ile Çamlıdere Belediyesi, villa için araç tahsis etti. İlçe Belediye Başkanı Can’ın da villa yapımı sırasında sık sık inceleme yaptığı, işçilere talimat verdiği, görüntü ve fotoğraflarla ortaya konuldu. Mevcut başkan Can, 29 Mart seçimlerinde yeniden AKP’den aday gösterildi.AKP Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek, Hürriyet’in konuyla ilgili sorularını şöyle yanıtladı: "Benim öyle bir yerim yok. Benim bacanağım mobilyacı. Benim de seçim bölgem. Onların öyle bir yeri var. Ama nasıl aldılar, nasıl yaptılar, onunla ilgili bilgim yok. Tarafıma ait öyle bir yer yok. Bizim zaten malvarlığımız resmi olarak TBMM’ye bildiriliyor. Bizim her şeyimiz resmidir, malvarlığımız bellidir." İpek, imar planının değiştirilmesi ve inşaatta belediye araçlarının çalışması konusunda ise, "Hiçbir bilgim yok. Belediyeye resmi olarak gidip müracaat edin, onlar cevap versinler" demekle yetindi.AKP’li Çamlıdere Belediye Başkanı Caner Can, konuyla ilgili soruları şöyle yanıtladı:"Burası ihaleyle alındı. 300 metrekare bir alan. Zaten bizim bölgemizdeki arsalar ucuz. Bu alan 15 yıl önce CHP tarafından park alanı olmaktan çıkarılıp konut alanına çevrildi. Biz de söz konusu şahsa bunun ihaleyle satışını yaptık. Her şey ortada, açık. İstiyorsanız belgeleriyle size yazılı olarak açıklamamı gönderirim.""Keşke Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan da burada villa yaptırsa da ben de inşaatlarını dolaşsam. Bu benim ilçemin turistik yer olduğunu gösterir. Buraya önem verildiğini gösterir. Deniz Baykal da gelsin villa yaptırsın, gerekirse onun inşaatını da her gün gider kontrol ederim, başında beklerim.""Benim beldemde yılda 3 tane villa yapılır, hepsini gezerim.""Kesinlikle benim belediyeme ait hiçbir araç orada çalışmadı. Bunun aksini ispat etsinler istifaya hazırım. Herkesten de çıkar özür dilerim. Bunlar çok ağır iddialar. Keşke bana belden aşağı iddialarla gelselerdi, bunlar onlardan da ağır."Belediyenin aldığı kararın yasal olmadığını savunan DP’li meclis üyesi Hüseyin Kayahan, ormanlık alana yapılan villayla ilgili şunları söyledi: "Kararın iptali için yargıya başvuracağım. Meclis’te karara onay veren muhalif meclis üyeleri dahi AKP’nin listesinden aday yapıldı. Belediye Başkanı amele gibi Haluk İpek’in inşaatında çalıştı, tuğla taşıdı. Bir günde park alanına villa kondurdular."Kayabaşı Mahallesi Muhtarı Durali Erşahin de şu iddialarda bulundu: "Villa Haluk İpek’e ait. Sevim isminde biri var ama onu tanımıyorum. Haluk Bey her hafta buralara gelir. Zaten çevrede oturan herkes villanın Haluk İpek’e ait olduğunu biliyor. Baldızının üzerine yaptırdığı söyleniyor."