Çamlıca'da bir yeşil alan daha imara açıldı

Üsküdar Çamlıca’da bulunan bir donatı alanı plan değişikliğiyle imara açıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ‘doğal ve kentsel sit alanında’ yaptığı plan değişikliğiyle 2 bin 744 metrekarelik alanı ‘özel eğitim alanı’ ilan etti.

Birgün gazetesinden Serbay Mansuroğlu'nun haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Üsküdar Çamlıca mahallesinde, 58 ada, 1 ve 2 nolu parsel sayılı yerde bulunan ve mevcut planda “doğal ve kentsel sit alanında” kalan günübirlik tesis alanını imara açtı. Parsel bazında plan tadilatı ile donat alanı olması gereken alan ‘özel eğitim alanı’ yapıldı. Söz konusu alan Çamlıca Tepesi’nin yamaçlarında olup 3 bin 66 metrekare alana sahip. Bunun 2 bin 744 metrekaresi mevcut koruma amaçlı planda günü birlik tesis alanı olarak yer alıyor. Yapılan bu plan önceki gün yani İstanbul’da yağış sonrası yaşanan afetten sonra 19 Temmuz 2017 tarihi itibariyle bir ay süreyle askıya çıkarıldı.

BİLFEN’e mi verilecek?

İBB/Üsküdar CHP Meclis Üyesi, İnşaat Mühendisi Nezih Küçükerden söz konusu alanın özel okulları bulunan BİLFEN grubuna verilmek istendiğine dair iddialar olduğunu kaydetti. Küçükerden, “Çamlıca hepimizin gözbebeği. Burayı korumak hepimizin görevi. Siz koruma amaçlı planlarda birtakım artışlar getiremezsiniz. Bunu getirdiğinizde onun koruma amacı ortadan kalkar. Dolayısıyla bu yapılan işin bir doğruluğu yok” diye konuştu.

"Yasalara aykırı plan"

Plan değişikliğini sorduğumuz bir diğer isim İnşaat Mühendisi ve İBB önceki dönem CHP Meclis Üyesi İbrahim Doğan, yapılan bu plan tadilatının yasalara ve plan bütünlüğüne aykırı olduğunu belirtti.



Doğan, “Bir kentin planları bütünlük ve plan hiyerarşisi içinde bir seferde yapılır” diyen Doğan, “Buna göre donatı alanları, korunması gereken kültür varlıkları, sit alanları ve doğal çevre gibi tüm faktörler, yeşil alanlar, resmi kurum alanları ön görülerek plan bilimsel çerçevede katılımcı bir anlayışla hazırlanır. Plan yapılırken kamu yararı esas alınır. Bir kentin planı o kentin Anayasası sayılır. Eğer buna uyulmazsa kent planları bilimsel özelliklerini yitirir. Ve böylece çarpık kentleşme ile birlikte donatı alanlarını yok eden ranta yönelik planların önü alınamaz. Çok acıdır ki bu anlayışın öncülüğünü çevreyi ve kenti koruma görevi üstlenmiş kurum yapıyor” ifadelerini kullandı.

Doğan söz konusu alanın imara açılmasına şu tepkiyi gösterdi:

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul’un neresinde yeşil alan, donatı alanı varsa imara açıyor. Dolayısı ile kentin her tarafı betonlaştırılıyor. Tabii kî böylesi bir kentte yağmur yağınca ortalık harabeye dönüşür. Çünkü bu siyasi anlayış ranta hizmet ederek felakete davetiye çıkarıyor.”