Çamlıca'ya yapılacak 6 minareli caminin mimarı belli oldu

Çamlıca Tepesi’ne tüm İstanbul’dan görülecek bir cami yapmayı planladıklarını açıklayan Başbakan’ın camiyi yapması için gönlündeki isim belli oldu. Başbakan’ın isteğiyle projenin başına getirilen Kahramanmaraş Belediyesi İmar Müdürü Hacı Mehmet Güner, Çamlıca’ya 6 minareli bir cami yapacak.

Milliyet'ten Gürkan Akgüneş'in haberine göre, Başbakan Tayyip Erdoğan, 29 Mayıs’ta Üsküdar’da katıldığı bir açılışta, Çamlıca Tepesi’ne tüm İstanbul’dan görülecek bir cami yapmayı planladıklarını açıklamıştı. Erdoğan’ın gönlündeki camiyi yapacak isim de belli oldu. Kahramanmaraş Belediyesi İmar Müdürü Hacı Mehmet Güner, Başbakan’ın isteğiyle projenin başına getirildi.

Mimar Güner’in Çamlıca Camii’nin mimarı olmasına uzanan süreç geçtiğimiz mayıs ayında Erdoğan’ın Kahramanmaraş ziyaretiyle başladı. Maraş’ta gezdiği Abdülhamit Han Camii’ni çok beğenerek mimarının kim olduğunu öğrenen Erdoğan caminin mimarını da bulmuş oldu. Erdoğan’ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müşavirliği’ne atanarak İstanbul’un yolunu tutan Güner, yaklaşık 20 gündür 3 kişilik ekibiyle birlikte cami projesini çiziyor. Kendileri için kiralanan özel bir ofiste çalıştıklarını anlatan Güner, projeyle ilgili sorularını şöyle yanıtladı:

Proje için müşavirliğe atanmışsınız...

Evet, bakanlık müşavirliğine atandım. Projeyi biz hazırlıyoruz. Ekip başı benim. Yeni mimar arkadaşlar aldık. Onlar da bana yardımcı oluyorlar. Müellif mimar benim. Başbakan projeyi bitirmenin 2 yıl süreceğini söylüyor, 2-3 ay içinde toplarız inşallah.

Abdülhamit Han Camii’ne benzeyecek mi?

Yok, her proje kendine özgü olur. Mimari projelerde benzetmek isterseniz her camiyi birbirine benzetebilirsiniz ama her mimar projesini yeniden hazırlar. Bu da öyle bir proje, yeni bir proje. Farklı olacak tabi. Belki Sultanahmet’e, belki Selimiye’ye, belki herhangi bir eski Osmanlı Selahaddin Camii’ne benzeteceğiz ama yeni bir projedir. Birbirinin aynısı olmaz. Her proje kendi içinde yeniden hazırlanır.

Farklı bir form ve biçimde mi olacak?

Klasik tarz. Neticede cami yapıyorsunuz, kubbesiz minaresiz olmaz.

Size bir büyüklük belirtildi mi?

İddialıyız. Başbakanımızın basında açıkladığı bilgiler çerçevesinde hareket ediyoruz. 15 bin metrekare civarında bir eser olacak inşallah.

Çizimler ne zaman başladı?

20 gün falan oldu. 1,5 -2 ayımızı daha alır. Kolay değil büyük ve önemli bir proje yapıyorsunuz.

Kahramanmaraş’a geldiğinde Başbakan’la görüştünüz mü?

Yok, görüşmedim ben. Şu ana kadar hiç yüz yüze gelmedik. Sadece bakanlıkta görevlendirildim. Caminin çok beğenildiği bilgisini de sayın bakanımız (Erdoğan Bayraktar) verdi. Görüştük onunla. Kahramanmaraş’ı ziyarete geldiler. Sadece “Birlikte çalışabiliriz” dedi. 1 hafta sonra teklif edilince reddedemedim.

Abdülhamit Han Camii ilk caminiz miydi?

O ilk camiim. Daha sonra Rahmet Camii ve Otogar Camii’ni yaptık ama o ölçekte yaptığımız ilk cami. Diğerleri modern.

Belediye imar müdürüyken cami projesi çizmeniz hayır amaçlı mı?

Abdülhamit Han’ın yapıldığı arsa o zaman belediyenindi. Teknik Üniversite mezunuyum. O ölçekte bir camiyi ancak benim yapacağım kanaati oluştu ve öylece başlamıştım. Onun hikayesi 1994’e gider. 17 sene sürdü o cami. Tamamen hayırseverlerin desteğiyle yapıldı o yüzden uzun sürdü. Bir fiil ilgilenmiş olduk, 15-16 sene gönüllü olarak.

Yaptığınız eserle ödüllendirilmek iyi bir şey olsa gerek...

Çok güzel bir duygu. Reddedemedim zaten, düşünün yani apar topar “Hadi istiyoruz seni” deyince bakanımız... Bir anda gözümüzü İstanbul’da açmış olduk. Ev arıyoruz şimdi burada. Ailemi getiremedim.

Alan sit alanı olduğu için izin gerekecek mi?

Değil. Buranın üst ölçek planları bakanlık tarafından onaylandı.

Kurul’a gitmeyecek mi?

O kadar detaylı bilgim yok ama zannetmiyorum. Planları bakanlık yapmış. “Projeye başla” dediklerinden bu yana 25 gün oldu. Herhalde alt yapısı bitmiştir.

Camiyle ilgili sürpriz olacak mı?

Büyüklük olarak iddialı. Ecdadın yaptığından da geniş kubbe kullanacağız. Minareleri en yüksek olacak. Medine-i Münevvere’yi bile geçeceğiz. Kendi proje konsepti içerisinde çıkıyor zaten o yükseklikler. Minareler en yüksek minare olacak, kubbe ölçüleri en geniş olacak. Yapılmışlar içerisinde.

Tüm dünyada mı?

Tabi tabi dünyadan bahsediyorum.

Bu zamana kadar en yüksek hangisiydi?

105 metreyle Medine-i Münevvere’nin minareleri. Bizimki onu geçiyor inşallah. İddialı bir proje.

Minare sayısı kaç?

Sürpriz. Orada da bir iddiamız olacak. İlerleyen safhalarda ortaya çıkacak. Minimum altı minare olacak.

Muhafazakâr kesimde de büyük camiye karşı bir tereddüt var...

Dünyada çok örneği var. Her dönem mimari eserleriyle anılır. Paris’teki Eyfel Kulesi niye yapılmıştır veya Viyana’daki kule. Her dönem kendi mimari eserleriyle anılır. Geleceğe bir miras bırakmak bu dönemi anma adına bence güzel bir yaklaşım. Bunun fonksiyonu cami olur, başka bir eser olur. Herşeyle anılabilir dönemler. Yanlış olduğunu zannetmiyorum.

Hacı Mehmet Güner kimdir?

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden 1988 yılında mezun olan Güner, 1989 yılı Şubat ayında Kahramanmaraş Belediyesi’nde kamu görevine başladı. Belediye İmar Müdürlüğü’nde yapı ruhsat, kaçak yapı denetim, kullanma izni, istimlak servislerinde kontrolör olarak çalışan Güner, 2008 yılında imar müdürü oldu. 1996 yılında Kahramanmaraş Mimarlar Odası yönetim kurulu üyeliğine seçilen Güner, 5 yılı yönetim kurulu başkanlığı olmak üzere 8 yıl oda yönetiminde görev yaptı.

Kahramanmaraş Belediyesi yeni hizmet binası ve Kültür parkı ulusal proje yarışmalarında raportör olarak görev yapan Güner, Mimarlar Odası Kahramanmaraş hizmet binası proje yarışmasında jüri üyesiydi. Güner’in imza attığı projeler arasında; Yenişehir çok katlı otopark, Şehirler arası ve ilçe terminali, Abdulhamit Han Camii, Saçaklızade Kütüphanesi, İtfaiye binası, Binevler Sosyal Tesisleri, Rahmet Camii, Serintepe Yüzme Havuzu ve Belediye İlköğretim Okulu var.