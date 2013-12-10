Çamlıca Tepesi’ndeki caminin yüzde 20’si tamamlandı

Cumhuriyet tarihinde inşa edilen en büyük cami olma özelliği taşıyacak ve Çamlıca tepesinde yapımı devam caminin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 15 bin metrekare alan kurulacak caminin minareleri yaklaşık 1.5 ay sonra yükselmeye başlayacak. Sosyal anaları da kapsayan cami projesi çerçevesinde Türk İslam Eserleri Müzesi, sanat galerisi ve konferans salonları da bulunacak.

Cami inşaatıyla ilgili bilgiler veren İstanbul Cami ve Eğitim Kültür Hizmetleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, 29 Mart 2013’te ilk hafriyatı almaya başladıklarını söyledi. Külünk, “Caminin kubbe yüksekliği 70 metre, kubbe çapımız 34 metre olmak üzere 6 adet minaresi var. A, B, C ve D olmak üzere 4 ana bloktan oluşuyor” dedi.

Minareler bir buçuk ay sonra görünecek

Camide kültür sanat alanında da gelişmelerin olacağını dile getiren Ergin Külünk, “Camimiz yaklaşık olarak 15 bin metrekare alanda oturacak. Ancak burada 30 bin metrekarelik yapmış olduğumuz katların içerisinde sosyal donatı alanları da olacak.

Türkiye’nin en büyük müzelerinden Türk İslam Eserleri Müzesi’ni kurmayı da hedefliyoruz. 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde ve 6 metre yüksekliğinde sanat galerisi yapmaya çalışıyoruz. Bin kişilik konferans salonu, geleneksel Türk el sanatlarının usta çırak ilişkisi içerisinde eğitimlerinin verildiği 8 adet sanat atölyesi kurulacak. 3 bin kusur araçlık kapalı otoparkımız olacak. Bütün bu sosyal donatım alanlarının üzerine de cami bloğumuz yükselecek. Camimiz bir ana kubbe ve onu besleyen 4 yarım kubbeyle fil ayakları üzerinde taşınan kubbeden meydana gelmekte. Klasik Osmanlı, Selçuklu mimari geleneğinin bir devamı olan neoklasik tarzda bir çalışma yapıyoruz. Camimizin kubbe yüksekliği 70 metre civarında. 6 adet minaremiz var. Minarelerimizden 4 tanesi 107.1 metre yüksekliğinde. Diğer iki minaremiz 90’ar metre yüksekliğinde. Şu anda cami inşaatımızda 4 minaremizin çalışması devam etmekte. Lakin minareler saydığım, sosyal donatım alanları içerisinde olduğu için henüz görülmüyor. Fakat 1.5 ay içerisinde minarelerimizin en az iki tanesinin yükseldiğini görebiliriz ” şeklinde konuştu.

130 milyon liraya mal olacak

Caminin 130 milyon TL’ye mal olacağını söyleyen Külünk, “Çalışmalarımız inşaat anlamında caminin yüzde 20’sini geçtiğimizi göstermekte. Bugün 271 kişi çalışıyoruz, ortalama 300 kişilik bir iş gücü ile bu eseri yapmaya çalışıyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olacak. Teorik olarak 37 bin 500 kişilik ibadet alanı hazırlıyoruz. Lakin sert zeminleri de hesaba kattığımızda bu sayının 50-60 binlere çıkma imkanı olacak” ifadelerini kullandı.