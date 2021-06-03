Çamlıca Kulesi'ne giriş 60 TL; 4 kişilik aile sadece çay içse 220 lira hesap ödemek zorunda!

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılan yeni açılan Çamlıca Kulesi'ndeki fiyatlar dudak uçuklattı. Kuleye girişte tam bilet 60, indirimli bilet 30 TL.

İstanbul'da yeni açılan Çamlıca Kulesi, ziyaretçilerini kabul etmeye başladı. Kule, 369 metre uzunluğu ve deniz seviyesinden 587 metrelik yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek yapısı oldu. Manzaranın keyfini çıkarmak isteyenler kesenin ağzını açmak zorunda.

Kuleye girmek için yerli turist için 60 TL, yabancılar ise 120 TL ödeyecek. İndirimli bilet 30 TL. Sıra beklemeden geçiş imkânı sağlayan biletler ise yerli turistlere 100 TL, yabancılara 200 TL'den satılıyor.

4 kişilik aile sadece birer çay içse 220 TL ödeyecek.





Kule haftaiçi ve cumartesi günleri 10.00-21.00 arası ziyaretçilere açık; pazar günleri ise kapalı olacak.