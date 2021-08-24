Çamlıca Kentsel Dönüşüm Projesi'nin üçüncü etabı davet usulü ihale yöntemiyle gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2018 yılında başlatılan Çamlıca Camii ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ikinci etabından sonra üçüncü etabı da davet usulü ihale yöntemiyle gerçekleştirildi.

Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre Üsküdar ilçesi Kirazlıtepe Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nin 666 konut, 20 adet ticari bağımsız birim, 24 derslikli okul, bilgi evi, muhtarlık ve aile sağlığı merkezi gibi sosyal donatı alanlardan oluşan üçüncü etabını Turgut A.Ş inşa edecek.

Turgut A.Ş ile geçtiğimiz mayıs ayında sözleşme imzalandığı öğrenildi.

Toplam yapım maliyetinin ne kadar olduğu açıklanmayan proje ile ilgili TOKİ'nin ihale ve proje sayfalarında da herhangi bir bilgi yer almadı.

Şirket tarafından alınmış ve yapımına devam edilen projeler ise şöyle;

Recep Tayyip Üniversitesi köprü inşaatı, Güneysu İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet ve lojman binası, Ayder Yaylası Kapalı Otopark Projesi, Recep Tayyip Üniversitesi Geliştirme Vakfı Güneysu Konakları Okul İnşaatı, Recep Tayyip Üniversitesi Geliştirme Vakfı lojman binaları ve sosyal tesisler, Güneysu Eğitim Külliyesi.

Şirket, İstanbul’da son dönemde Kirazlıtepe dışında, Zeytinburnu Beştelsiz kentsel dönüşüm projesi ve Çekmeköy’de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi – Türk Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. tarafından geliştirilen Dijital Teknopark projesinin yapımını üstlendi.

2. Etap da davet usulü ihaleyle yapılmıştı

2018 yılında Çamlıca Camii'nin batısında 180 bin metrekarelik bir alan risk alanı ilan edilmişti. Üç etaptan oluşan Kirazlıtepe Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nin birinci etabı için 2019 yılında gerçekleştirilen açık ihaleyi Özyazıcı İnşaat kazanmıştı. 501 konut, 48 dükkândan oluşan birinci etabın inşaat aşamasının yüzde 90'ı tamamlandı.

706 konut ve 75 adet ticari alandan oluşan ikinci etabının yapım işini ise son dönemde aldığı kamu ihaleleriyle dikkat çeken Yapı & Yapı şirketi almıştı. Projeyle ilgili ihale ilanı yayınlanmazken, iş davet usulüyle verilmişti.

Proje kapsamında 3 etapta toplam, 1876 konut, 142 ticari bağımsız birim, 2500 araçlık kapalı otopark inşa edilmiş olacak.