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Yaşam

Çamlıca gişelerinde 4 şerit trafiğe kapatıldı!

Çalışmaların 30 Ağustos'ta tamamlanması planlanıyor

06 Temmuz 2017 18:24

Çamlıca gişelerinin yıkılarak serbest geçiş sistemine geçilmesi için çalışmalar başladı. İstanbul istikametine 4 şerit yol trafiğe kapatıldı. İstanbul'a girişler sağ tarafta bulunan gişelerden gerçekleştiriliyor. Çalışmaların 30 Ağustos'ta tamamlanması planlanıyor.


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın açıklamasının ardından Çamlıca gişelerinde serbest geçiş sistemine geçiş çalışmaları başladı. TEM otoyolunun İstanbul istikametinde  4 şerit trafiğe kapatılarak bölgedeki gişelerin yıkılması için işlemler başladı.

Otoyoldan geçişler İstanbul istikametine şu anda sağ tarafta bulunan gişelerden yapılabiliyor. Bu bölgede gişelerin yıkılmasının ardından, serbest geçiş sistemi için kamera ve elektronik sistemleri taşıyacak çelik taklar yerleştirilecek. Yapılan plana göre kademeli olarak bölgedeki tüm gişeler yıkılarak kaldırılacak.

30 Ağustos'ta bitecek

30 Ağustos'ta tamamlanması planlanan çalışmaların ardından Fatih Sultan Mehmet köprüsü, Mahmutbey gişeleri ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ardından Çamlıca gişelerinde de serbest geçiş sistemine geçilmiş olunacak.
 

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