T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çamlıca Camii beyaza büründü

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da etkili olan kar yağışında yapımına devam edilen Çamlıca Camii beyaza büründü

08 Ocak 2019 17:20

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL\'da etkili olan kar yağışında yapımına devam edilen Çamlıca Camii beyaza büründü. Cami ve çevresinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi buldu. Halen inşaatı devam edilen caminin bu yılın ilk çeyreğinde açılması planlanıyor.

Avluları ve kubbelerinin üzerleri karla dolan camiide çalışmalar ise hız kesmeden devam ediyor. Kapalı bölümlerde yapılan çalışmalarda ses ve ışık ve ısıtma  sistemleri son kez gözden geçiriliyor.  Çamlıca Camii ve çevresindeki beyaz örtü ile kartpostallık görüntüler oluştu. Görüş alanını kısıtlayan tipinin zaman zaman durmasıyla,  İstanbul Boğazı  ile Çamlıca Camii ve çatıları beyaza bürünmüş evlerin görüntüleri birlikte doyumsuz manzaralar  ortaya çıktı.

(FOTOĞRAF)

 

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali AKSOYERİSTANBUL DHACamiiCami veHalenAvlularıKapalıGörüşBoğazıFOTOĞRAF
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24