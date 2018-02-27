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CAMLARINI KALDIRIM TAŞIYLA KIRDIKLARI PTT ŞUBESİNİ BÖYLE SOYDULAR

  Haber-Kamera: Ali  AKSOYER-İSTANBUL DHA İstanbul'da 11 işyerine girerek hırsızlık yaptıkları öğrenilen 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı

27 Şubat 2018 17:17

 

Haber-Kamera: Ali  AKSOYER-İSTANBUL DHA
İstanbul\'da 11 işyerine girerek hırsızlık yaptıkları öğrenilen 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin kaldırım taşıyla bir PTT\'nin camını kırarak içeri girmeleri güvenlik kameralarına yansıdı.
Ümraniye ve Maltepe\'de 7 işyeri ve 4 eve girerek hırsızlık yaptıkları tespit edilen şüpheliler S.Ş.(27) ile M.T.(26) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA
Şüphelilerin evlerin kapılarını levye ile açtıkları, işyerlerinin ise camlarını kaldırım taşı fırlatarak kırdıkları öğrenildi. Şüphelilerin kaldırım taşıyla camının kırarak bir PTT şubesine girişleri ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin kaldırım taşıyla camı kırıp içeri girmeleri ve çekmeceleri açtıkları görülüyor. Kasalarda bulunan paraları alan şüpheliler kaçıyor.
Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler S.Ş. ve M.T. adliyeye sevk edildiler.

Görüntü Dökümü:
-GÜVENLİK KAMERASI
-İş yerinin kapısını açmaları
-İçeri girip kasaları açmaları
-Kaldırım taşıyla camı kırmaları
-İçeri girmeleri
-Paraları alıp kaçmaları
-AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Emniyetten çıkışları
-Detaylar

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