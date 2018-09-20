Camlarına pimapen takılan tarihi kale Meclis'e taşındı: Restorasyon hangi kriterlere göre yapıldı?

Roma döneminden kalan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Mamure Kalesi’ndeki restorasyon çalışmalarında PVC pencere takıldı. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, konuyu Meclis'e taşıyarak, "Restore edilen alanlar hangi kıstaslara göre hangi uzman ve kurumlar eşgüdümü ile restore edilmiştir?” diye sordu.

Birgün'den Seda Balmumcu'nun haberine göre CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle sunduğu 7 sorudan oluşan önergede, “Restore edilen alanlar hangi kıstaslara göre hangi uzman ve kurumlar eşgüdümü ile restore edilmiştir?” diye sordu.

"Bu ne ilk ne de sonzarar"

“UNESCO Dünya Miras Listesi’ne aday olan ve dünyanın en önemli kültür varlıklarından kabul edilen kültürel ve tarihi alanlarımız bile maalesef restorasyon adı altında tahribe uğramaktadır” diyen Antmen, Ersoy’a verdiği önergede şu ifadeleri kullandı:

“Mersin’in Anamur ilçesindeki Roma döneminden kalan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Mamure Kalesi’ndeki restorasyon çalışmalarında PVC pencere, beton sıva ve mermerler kullanıldığı, kale içindeki camiye klima takıldığı ortaya çıkmıştır. Maalesef restorasyon adı altında tarihi ve kültürel değerlerimize verilen bu ne ilk ne de son zarardır.”

Antmen, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a şu soruları yöneltti:



► Mamure Kalesi’nde yapılan ancak kalenin tarihi ve kültürel dokusunu bozan bu restorasyon çalışmasını hangi firma üstlenmiştir? Bu firma ihaleyi ne tür şekillerde almıştır?



► Kaledeki restorasyon çalışmaları sürecinde uzmanlardan, üniversitelerden ve meslek örgütlerinden görüş alınmış mıdır?



► Restore edilen alanlar hangi kıstaslara göre hangi uzman ve kurumlar eşgüdümü ile restore edilmiştir?