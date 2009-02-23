Camiye yıldırım düştü

Antalya’nın Manavgat İlçesi Side Beldesi'nde Fatih Camii'nin minaresine yıldırım düşmesi sonucu maddi hasar oluştu. Yıldırım sonucu çevredeki birçok ev ve işyerinin de elektrik hatları yandı.



Side'de Selimiye Mahallesi'nde Fatih Camii'nin minaresine yıldırım düştü. Yıldırım nedeniyle minare zemininde büyük oyuk oluştu, caminin camları kırılırken elektrik hatlarında arıza meydana geldi. Öğle namazından önce gerçekleşen olayda caminin içerisinde kimsenin olamayışı can kaybını önledi.



Camide paratoner olmasına rağmen yıldırımın düşmesine şaşırdıkların anlatan cami imamı Hasan Hüseyin Güner, ``Yıldırım, cami cemaati öğle namazında da düşebilirdi. Tek tesellimiz olayda can kaybı olmaması'' dedi. Yıldırım düşmesi sonucu caminin alt katında bulunan bazı camların da kırıldığını anlatan Güner, mabedin elektrik sistemlerinin baştan aşağı yeniden değişeceğini söyledi. Yıldırım nedeniyle minare tepesinde kararma olduğunu kaydeden Güner, cami altında bulunan dükkanların tamamının soğuk, ısıtma, cam ve telefon aksamlarının kullanılamaz hale geldiğini kaydetti.



Cami çevresindeki birçok ev ve işyerinin de elektrik hatlarında sorun oluştuğu belirtildi. Side'nin bağımsız Belediye Başkanı Osman Delikkulak, cami içinde oluşan hasarları hızlı bir şekilde onaracaklarını söyledi.



