Almanya'nın Saar eyaletindeki Neunkirchen kentinde bir camiye molotof kokteylli saldırı
düzenlendiği açıklandı. Polisin salı günü yaptığı açıklamaya göre pazar akşamı meydana
gelen olayda yaralanan olmadı.
Polisin açıklamasında, güvenlik kameralarında yapılan inceleme sonucu kimliği
belirlenemeyen iki kişinin caminin avlusuna iki molotof kokteyli fırlattığı, molotof
kokteyllerinden birinin içindeki sıvının alev aldığı, ancak çıkan
alevin kendiliğinden söndüğü
kaydedildi. Camide hasar oluşmadığı da bildirildi.
Eyalet Polis Teşkilatı'nın siyasi kaynaklı suçlar birimi Staatsschutz'un olayla ilgili soruşturma
başlattığı ve tanık aradığı kaydedildi. Polis sözcüsü, yabancı ya da İslam düşmanı bir saldırı
olasılığını göz ardı etmediklerini, soruşturmanın her yönde sürdürüldüğünü açıkladı.
Almanya'da son dönemde camilerin yanı sıra özellikle de sığınmacı barınaklarına yönelik
saldırılarda artış gözleniyor.