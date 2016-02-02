T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Camiye molotof kokteylli saldırı

Almanya’nın Neunkirchen kentinde bir camiye molotof kokteylli saldırı düzenlendi.

02 Şubat 2016 17:13

Almanya'nın Saar eyaletindeki Neunkirchen kentinde bir camiye molotof kokteylli saldırı
düzenlendiği açıklandı. Polisin salı günü yaptığı açıklamaya göre pazar akşamı meydana
gelen olayda yaralanan olmadı.

Polisin açıklamasında, güvenlik kameralarında yapılan inceleme sonucu kimliği
belirlenemeyen iki kişinin caminin avlusuna iki molotof kokteyli fırlattığı, molotof
kokteyllerinden birinin içindeki sıvının alev aldığı, ancak çıkan
alevin kendiliğinden söndüğü
kaydedildi. Camide hasar oluşmadığı da bildirildi.

Eyalet Polis Teşkilatı'nın siyasi kaynaklı suçlar birimi Staatsschutz'un olayla ilgili soruşturma
başlattığı ve tanık aradığı kaydedildi. Polis sözcüsü, yabancı ya da İslam düşmanı bir saldırı
olasılığını göz ardı etmediklerini, soruşturmanın her yönde sürdürüldüğünü açıkladı.

Almanya'da son dönemde camilerin yanı sıra özellikle de sığınmacı barınaklarına yönelik
saldırılarda artış gözleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya NeunkirchenSaarNeunkirchenPolis TeşkilatıStaatsschutzDeutsche Welle Türkçe DWdpa AP/BK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24