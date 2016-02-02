Almanya'nın Saar eyaletindeki Neunkirchen kentinde bir camiye molotof kokteylli saldırı

düzenlendiği açıklandı. Polisin salı günü yaptığı açıklamaya göre pazar akşamı meydana

gelen olayda yaralanan olmadı.

Polisin açıklamasında, güvenlik kameralarında yapılan inceleme sonucu kimliği

belirlenemeyen iki kişinin caminin avlusuna iki molotof kokteyli fırlattığı, molotof

kokteyllerinden birinin içindeki sıvının alev aldığı, ancak çıkan

alevin kendiliğinden söndüğü

kaydedildi. Camide hasar oluşmadığı da bildirildi.

Eyalet Polis Teşkilatı'nın siyasi kaynaklı suçlar birimi Staatsschutz'un olayla ilgili soruşturma

başlattığı ve tanık aradığı kaydedildi. Polis sözcüsü, yabancı ya da İslam düşmanı bir saldırı

olasılığını göz ardı etmediklerini, soruşturmanın her yönde sürdürüldüğünü açıkladı.

Almanya'da son dönemde camilerin yanı sıra özellikle de sığınmacı barınaklarına yönelik

saldırılarda artış gözleniyor.