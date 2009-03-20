Camiye Erdoğan rezervasyonu

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan özel uçakla geldiği Konya'dan, miting yapacağı Karaman'a helikopterle geçmekte gecikince cuma namazını Konya'da kıldı. Bu ani değişiklik polis ve partililere zor anlar yaşattı. Erdoğan'a camiye giriş ve çıkışında korumaları adeta etten duvar ördü.



Erdoğan'ın saat 11.00'da Konya'ya gelmesi planlanırken, Başbakan ancak saat 11.55'de Konya Havaalanı'na gelebildi. Erodoğan'ın gecikeceği belli olunca, korumalar ve partililer kısa süreli telaş yaşadı. Başbakan Erdoğan'ın cuma namazı kılması için cami arayan partililer, sonunda Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Başbakanın Konya'ya gelişinde sık sık ziyaret ettiği Nakşibendilerin önemli isimlerinden Tahir Büyükkörükçü'nün adı verilen camide karar kılındı.



Camide 25 kişilik rezervasyon



AKP Milletvekili Hasan Angı telefonla partilileri arayarak, camide 25 kişinin namaz kılacağı yerin boş bırakılmasını istedi. Polis, acil olarak camiye gidip güvenlik önlemi aldı. Cami çevresindeki işyerlerinin çatılarına Özel Harekat polisleri yerleştirildi. Bu arada, Başbakanın binmesi için parti otobüsü acilen havaalanına çağırıldı ve kovalarla su dökülerek otobüs yıkandı.



12 dakika gecikmeli geldi



Başbakan eşi Emine hanımla saat 12.00'de havaalanı VİP salonuna geldi. Konya'da saat 12.03'de öğlen ezanı okundu ancak Erdoğan saat 12.08'de havaalanından partiye ait zırhlı otomobille ayrıldı. Emine Erdoğan ise havaalanında kaldı.



Başbakan Erdoğan, saat 12.15'de camiye girdi ve boş bırakılan bölüme geçti. Erdoğan'ın camiye girişinde korumaları adeta etten duvar ördü. Korumalar cami çıkışında da aynı şekilde yoğun önlem aldı. Tekirdağ mitinginde kendisine yaklaşmaya çalışan bir kişinin tabancayla yakalanmasının ardından Erdoğan'ın korumaları son gezilerde olduğu gibi Konya'da da önlemleri en üst düzeye çıkardı.



İmam Erdoğan’ı bekledi



Cami imamı Erdoğan içeriye girip 4 rekat sünnet namazı kılmasını bekledikten sonra farz için ezan okudu ve cuma namazı kılındı. Namazın ardından camiden çıkan Erdoğan, bahçede bekleyen cemaati selamladı. Bahçedekiler, Erdoğan'ı uzun süre alkışladı.



Cuma namazını kılıp havaalanına dönen Erdoğan burada kendisini bekleyen eşiyle birlikte terminal binasından helikoptere kadar yaklaşık 150 metre yan yana yürüdü. Erdoğan'ın, helikoptere eşinden önce binmesi dikkat çekti. Erdoğanları taşıyan helikopter 13.15'de Karaman'a gitmek üzere havalandı. (DHA)

