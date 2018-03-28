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Camiye çorapsız geldiği için hakkında soruşturma açılan müezzin, birinci kattan atlayarak intihara kalkıştı

Müezzinin yakınlarına 'mobing'e uğradığını söylediği kaydedildi

28 Mart 2018 22:20

Hakkında ‘camiye çorapsız geldiği’ gerekçesiyle soruşturma açıldığı belirtilen müezzin M.A.E, bir iş hanının birinci katından atlayarak kendisini öldürmeye çalıştı. Müezzinin intihar girişimi öncesinde görüştüğü arkadaşlarına, 'yarın savunma yapmasının istendiğini ve kendisine mobbing uygulandığını söylediği’ iddia edildi. 

Zonguldak’ta yaşanan olay, saat 17.00 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Cami müezzini M.A.E., Merkez Çarşısı İş Hanı'na gelerek 1'inci kata çıktı. M.A.E., burada kendisini hanın ortasındaki boşluğa bıraktı. Yaralanan M.A.E., gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.A.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Haberi alan M.A.E.'nin meslektaşları ve yakınları, hastaneye gelerek müezzinin durumu hakkında bilgi almaya çalıştı. Camiye çorapsız girdiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açıldığı iddia edilen M.A.E.'nin intihar girişimi öncesinde görüştüğü arkadaşlarına, yarın savunma yapmasının istendiğini ve kendisine mobbing uygulandığını söylediği kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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