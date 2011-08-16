-Camiye baz istasyonuna durdurma KONYA (A.A) - 16.08.2011 - Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, camilerin ve mescitlerin doğrudan baz istasyonu kurulmak amacıyla kiraya verilmesine olanak sağlayan düzenlemenin, ibadet yerlerinin özelliği ve kullanımı dikkate alındığında ''kamu yararı'' ile ''hukuka uyarlık'' görülmediği gerekçesiyle yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Serdar Sabah (30), Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'ndeki Yunus Emre Camisi'ne baz istasyonu kurulması üzerine, mahalle sakinleriyle birlikte olaya tepki gösterdi. Sabah, mahalleliyle birçok girişimde bulunmasına rağmen sonuç alamayınca, yasal süreci başlatmak için araştırma yaptı. Özellikle Ordu'da bir camiye kurulan baz istasyonu nedeniyle cemaatin cami dışında namaz kıldığını gösteren videoyu internette izleyen Sabah, bu görüntünün ardından baz istasyonlarının camilerden kaldırılması için dava açma konusundaki kararlılığını pekiştirdi. Sabah, ''3G'li telefonlar ve mobil modemler vasıtasıyla internet erişimine olanak sağlayan teknik cihazların cami ve minarelere monte edilmesinin dini etik açısından olumsuz yönlerinin olduğu'' gerekçesiyle baz istasyonlarının camilerden kaldırılması için 10 Ağustos 2010'da dava dilekçesiyle Danıştay'a başvurdu. Danıştay 13. Dairesi, 20 Aralık 2010'da yürütmeyi durdurma talebine ''red'' kararı verdi. Sabah, karara itiraz ederek yeniden Danıştay'a başvurdu. İtirazı değerlendiren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, dava konusu protokolün 1. maddesinde yer alan, ''Mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar üzerinde bulunan ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yönetilen cami, mescit ve bunların müştemilatının, baz istasyonu kurulması düzenlemesi ile 3. maddesinde yer alan Başkanlık birinci maddede belirtilen yerlerin baz istasyonu olarak kullanılmak üzere kiralanmasına ilişkin işlemleri, her türlü gözetim ve denetim yetkisi kendinde kalmak üzere Dini ve Sosyal Hizmetler Vakfı vasıtasıyla yürütür'' düzenlemesinin yürütmesinin durdurulmasına 14 Haziran 2011'de oy çokluğuyla karar verdi. -Avukat gibi çalıştı, davayı kazandı- Serdar Sabah, camilerden baz istasyonlarının kaldırılması için yaptığı ilk girişimin reddine karar verilince ümitsizliğe kapılmayıp karara itiraz ettiğine dikkati çekti. İtirazı kabul edilince kendisinin boş durmadığını, bir avukat gibi çalıştığını belirten Sabah, yaptığı araştırmalarla dava dosyasını yeniden yapılandırdığını açıkladı. Ankara'daki Çayyolu Elektromanyetik Kirlilikten Korunma Derneği'nin (ÇEKOD) internet sitesinden, yönetiminden, benzer mahkeme kararlarından yoğun bir şekilde faydalandığını dile getiren Sabah, şunları kaydetti: ''Dernekte bana çok yardımcı oldular. Cami ve mescit gibi ibadet yerlerine baz istasyonu kurulması beni çok üzüyordu. Bu durumun ortadan kaldırılması için anayasal hakkımı kullanarak dava açtım. Davayı kazandığım için çok mutluyum. Dava sonucunu mahalle sakinleriyle paylaştım. Onlar da bu duruma çok sevindi.'' Sabah, kararın ardından yasal süreç içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yönetilen camilerden baz istasyonlarının kaldırılması gerektiğini sözlerine ekledi. -Diyanet İşleri Başkanlığı- Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Uludağ ise davayla ilgili mahkeme kararının kendilerine henüz ulaşmadığını söyledi. Kararı görmeden herhangi bir değerlendirmede bulunamayacaklarını belirten Uludağ, ''Dava sonucu elimize geldiği zaman oturulur, değerlendirilir. Mahkeme kararı geldiğinde bakarız, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak biz ne yapabiliriz? Bu çerçevede değerlendirilir'' diye konuştu.