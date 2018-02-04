'Caminin silüetini bozuyor' dedi, müftülüğe ait binayı yıkmaya çalıştı!

Mardin'de amcası Şakir Nuhoğlu'nun yaptırdığı Nuhoğlu Camisi'nin siluetini bozduğunu iddia ettiği müftülüğe ait binayı sabaha karşı kepçeyle yıkmaya çalışan Faysal Nuhoğlu adlı kişi gözaltına alındı.

Mardin 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda dün saat 03.00 sıralarında bir kişinin iş makinesiyle valilik tarafından müftülüğe tahsis edilen üç katlı binaya yıkmaya çalıştığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekibi, Suriyelilere yardım faaliyeti yürüten Mardin-Suriye Yardımlaşma Platformu'nun da bürosunun bulunduğu üç katlı binayı iş makinesiyle yıkmaya çalışan Faysal Nuhoğlu'na müdahale ederek etkisiz hale getirdi.

Nuhoğlu Kireç Fabrikası'nda çalıştığı belirtilen Faysal Nuhoğlu, gözaltına alınarak Emniyet'e götürüldü. Faysal Nuhoğlu ifadesinde, Nuhoğlu Camisi'nin siluetini bozduğu gerekçesiyle binayı yıkmak istediğini söyledi. Camiyi yaptıran Şakir Nuhoğlu'nun yeğeni olduğu açıklanan Faysal Nuhoğlu, etkisiz hale getirilinceye kadar iş makinesiyle üç katlı binaya büyük hasar verdi.