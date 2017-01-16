"Caminin musluklarını çalmışlar, daha abdest bile alamadık"

Bolu’da tamamlanma aşamasındaki cami henüz açılmadan tuvalet ve abdesthane bölümündeki 30 musluk bataryası çalındı. Çıkınlar Mahallesi Muhtarı Mustafa Kaçar, caminin 2 ay sonra açılacağını belirterek, “Buna ne diyeyim bilemiyorum. Bu hainlik. Bizler hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle bu camiyi 13 ayda bu hale getirdik. Daha abdest bile alamadan muslukları çalmışlar" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; Çıkınlar, 500 Evler Cami Yaptırma Derneği’nce yaptırılan caminin alt katındaki tuvalet ve abdesthane bölümüne gece kapının camı kırılarak girildi. Hırsızlar, musluk bataryalarını monteli oldukları duvar kısımlarını kırarak söküp aldı. Dernek yöneticileri sabah durumu fark edince polise haber verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri camide inceleme yaptı, parmak izi aradı. İncelemede 30 musluk bataryasının çalındığı belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

"Duvarı da kırmışlar"

Çıkınlar Mahallesi Muhtarı Mustafa Kaçar, caminin 2 ay sonra açılacağını söyleyerek, “Buna ne diyeyim bilemiyorum. Bu hainlik. Bizler hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle bu camiyi 13 ayda bu hale getirdik. Daha abdest bile alamadan muslukları çalmışlar. Sadece çalmakla kalmayıp duvarları bile parçalamışlar. Kapının camlarını kırmışlar. Biz üç lira, beş lira toplayarak bu camiyi yapmaya çalışırken bu olayın yaşanması bizleri çok üzdü” dedi.

Mahalle sakinlerinden Rıdvan Erkoç da camide yaşanan hırsızlık olayına tepki göstererek, “Bütün muslukları duvarları kırıp çalmışlar. Kapıyı kırmışlar. Yazık, günah” dedi.