T24 LogoT24 Logo
Yaşam

"Caminin musluklarını çalmışlar, daha abdest bile alamadık"

"Sadece çalmakla kalmayıp duvarları bile parçalamışlar"

16 Ocak 2017 16:38

Bolu’da tamamlanma aşamasındaki cami henüz açılmadan tuvalet ve abdesthane bölümündeki 30 musluk bataryası çalındı. Çıkınlar Mahallesi Muhtarı Mustafa Kaçar, caminin 2 ay sonra açılacağını belirterek, “Buna ne diyeyim bilemiyorum. Bu hainlik. Bizler hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle bu camiyi 13 ayda bu hale getirdik. Daha abdest bile alamadan muslukları çalmışlar" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; Çıkınlar, 500 Evler Cami Yaptırma Derneği’nce yaptırılan caminin alt katındaki tuvalet ve abdesthane bölümüne gece kapının camı kırılarak girildi. Hırsızlar, musluk bataryalarını monteli oldukları duvar kısımlarını kırarak söküp aldı. Dernek yöneticileri sabah durumu fark edince polise haber verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri camide inceleme yaptı, parmak izi aradı. İncelemede 30 musluk bataryasının çalındığı belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

"Duvarı da kırmışlar"

Çıkınlar Mahallesi Muhtarı Mustafa Kaçar, caminin 2 ay sonra açılacağını söyleyerek, “Buna ne diyeyim bilemiyorum. Bu hainlik. Bizler hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle bu camiyi 13 ayda bu hale getirdik. Daha abdest bile alamadan muslukları çalmışlar. Sadece çalmakla kalmayıp duvarları bile parçalamışlar. Kapının camlarını kırmışlar. Biz üç lira, beş lira toplayarak bu camiyi yapmaya çalışırken bu olayın yaşanması bizleri çok üzdü” dedi.

Mahalle sakinlerinden Rıdvan Erkoç da camide yaşanan hırsızlık olayına tepki göstererek, “Bütün muslukları duvarları kırıp çalmışlar. Kapıyı kırmışlar. Yazık, günah” dedi.

ETİKETLER

muslukcamiabdest

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24