Caminin minaresi park halindeki ambulansın üzerine yıkıldı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da Varlık Camisi\'nin minaresi, şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı. Minare park halindeki ambulansın üzerine düşerken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, öğleden sonra Varlık Mahallesi\'nde meydana geldi. Mahalleyle aynı adı taşıyan Varlık Camisi\'nin taştan yapılan minaresi, şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle yıkıldı. Yıkılan minarenin molozları, bitişikteki 112 Acil İstasyonu\'nun bahçesinde park halinde bulunan ambulansın üzerine yıkıldı. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi. Ekipler bölgeye güvenlik şeridi çekip, molozların altında canlı olup olmadığını kontrol etti. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, ambulans ise kullanılamaz hale geldi.

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