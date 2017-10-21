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Yaşam

Caminin çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

Dengesini kaybederek düşen işçinin 35 yaşında olduğu belirtildi

21 Ekim 2017 20:26

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde tadilat için çıktığı caminin çatısından beton zemine düşen bir işçi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi Şirinevler Mahallesi üzerinde bulunan Sarıkışla Camii’nin çatısına tadilat yapmak için çıkan 35 yaşındaki Emanet Güngör isimli bir kişi dengesini kaybetti.

İki katlı caminin çatısından beton zemine düşen Güngör’ü gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Güngör’ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Çatıdan düşerek hayatını kaybeden Emanet Güngör’ün cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi’ne kaldırıldı

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Emanet GüngörişçiAdapazarı

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