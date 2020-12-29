"Caminin altında altın var" söylentisi nedeniyle 7 kez yasal kazı yapıldı

Samsun'da 1928 yılında kiliseden camiye çevrilen asırlık yapının altında "altın var" söylentileri çıkınca 7 kez yasal kazı yapıldı. Kazılarda altın bulunamazken herhangi bir kalıntıya da rastlanmadı.

Tekkeköy ilçesine bağlı Karaperçin Mahallesi'nde bulunan Bizans dönemine tarihlenen ve 1928 yılında camiye çevrilen yapının "altında altın var" söylentileri çıkınca 2015 yılında yasal izinle kazı çalışması yapıldı. 7 kez yapılan kazıda altın bulunamazken herhangi bir kalıntıya da rastlanmadı. Camide 7 kez define arandı, bulguya ulaşılamadı.

Geçmiş dönemde caminin tabanında 7 kez yasal kazı yapıldığını ancak bir sonuç alınamadığını belirten Karaperçin Mahallesi Muhtarı Cevdet Karaduman, "1980'li yıllarda yapının çatısında eski oluklu kiremitler vardı. Zamanla o kiremitler yıprandı ve camiye su akmaya başladı. Daha sonra büyüklerimiz camiyi onardı. Biz bu mahalleye 1920'lerden sonra gelmişiz, bizden önce burada yaşayan insanlar bu yapıyı kilise olarak kullanmış.



İçine çini yapıldı, camimizin eksiklerini gidermeye çalışıyoruz. Mahallelimizden fındık topluyoruz, maddi destek alıyoruz ve hayırsever insanların destekleriyle camimizi onarıyoruz. Şu an camimizin hem içi hem dışı çok güzel, minaresini de 2 ay önce boyattık. İmece usulü topladığımız paralarla ustanın parasını verdik. Mahalleli olarak camimize gözümüz gibi bakıyoruz. Kurban zamanında derileri satarız ve camimizin eksikliklerini gideririz. Böyle tarihi bir yerde ibadet etmek çok güzel bir duygu" diye konuştu.