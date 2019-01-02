Caminin alt katında çocuklara güreş eğitimi

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA)- YOZGAT\'ın Sorgun ilçesinde, Mütfülük ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde güreş kursu açıldı. \'Çocukları kötü alışkanlıklardan korumak\' amacıyla Salih Paşa Camii\'nin bodrum katında açılan kurslara 10 ila 12 yaşlarındaki 25 çocuk katılıyor.

Sorgun Müftülüğü ve Sorgun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, çocukları internet kafelerden uzak tutmak ve kötü alışkanlıklardan korumak amacıyla ortak bir projeye imza atti. Proje kapsamında Salih Paşa Camii\'nin bodrum katında güreş kursu açıldı. Kursa, 10-12 yaş grubunda 25 çocuk katıldı. Çocuklar, hafta içi 5 gün okul çıkışı, haftasonu öğleden sonra olmak üzere her gün kursa geliyor. Ata sporunu yaygınlaştırmak ile sevdirmeyi de amaçlayan kursa katılan çocuklar ders bitiminde, camide cemaat ile birlikte namaz kılıyor.

\'GELECEĞİN MİLLİ SPORCULARINI YETİŞTİRECEĞİZ\'

Güreş antrenörü Hüseyin Uzun (24), kurstaki amaçlarının çocukları internet kafelerden uzak tutmak olduğunu söyledi. Uzun, \"İlçe Müftümüz ve Sorgun Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz ile görüştüm. Sağolsunlar onların sayesinde kursumuzu açtık. Şu anda çocuklarımız ata sporumuz olan güreşe oldukça meraklılar. Çocuklar internet kafeye gidip sosyal ağlarda boş yere dolaşacağı yere, burada hem spor hem ibadet yapıyorlar. Kendilerini böylece geliştiriyorlar. İleride inşallah imkanımız da olursa bu çocukların milli güreşçi olmalarını istiyoruz. Kursumuzun ardından çocuklarımız abdestlerini alıp, cemaatle birlikte namaz kılıyorlar\" dedi.



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