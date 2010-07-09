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Yaşam

Camını sildirmedi hastanelik oldu!

Trafik ışıklarında camını sildirmek istemeyen sürücü hastanelik oldu.

09 Temmuz 2010 03:00

T24- Gümüşsuyu'ndaki İnönü Caddesi'nde, trafik ışıklarında zorla cam silerek sürücüleri bezdiren grup, izinsiz otomobiline dokunulmasına öfkelenen sürücü Veysi G.’yi dövdü. Başına darbe alan Veysi G., cep telefonu ile polisten yardım istedi.


Yüzü-gözü kan içerisinde kalan sürücüye ilk tıbbi müdahale olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi yaptı. Hastaneye kaldırılan Veysi G.’nin başındaki yaraya dikiş atıldı. 


Veysi G. dün saat 17.00 sıralarında Taksim’den Dolmabahçe’ye inerken, İnönü Stadı'nın yakınındaki ışıklarda durdu. Bu sırada yavaşlayan otomobillerin camlarını silerek para isteyen 5 kişilik gruptan biri izin almadan otomobilin ön camını elindeki silecekle temizlemeye başladı. Veysi G.’nin uyarması üzerine gerginlik çıktı. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi elindeki sileceğin sapı ile otomobil içindeki Veysi G.’nin kafasına vurdu.


Veysi G. polisten yardım isteyince saldırgan, ikisi kadın 4 arkadaşı ile kaçtı. Polis ekipleri, çevrede uygulama başlattı. Kafasından darbe alan Veysi G., Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir süre gözlem altında tutuldu.


KÖPRÜ YOLUNDAKİ SATICILAR DA TEHDİT EDİYOR


Öte yandan Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin bulunduğu güzergahlardaki satıcılar da sürücüleri canından bezdirdi. Ellerindeki malzemeleri zorla satmak isteyen bazı gruplar, araç sürücüleriyle tartışıyor. Trafik polisleri ile Yunus Ekipleri, satıcılara müdahalede yetersiz kalıyor. Sürücüler bazı satıcıların ellerindeki malları açık olan camlardan içeri attıklarını, yere düşürüp kırdıklarını, alınmayınca tartışma çıkardığını ve tehdit edildiklerini söylediler.

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