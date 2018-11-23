Camileri kapalı Selanikli Türkler, dernek lokalinde namaz kılıyor

Gurbet GÖKÇE- Ali Can ZERAY/SELANİK (Yunanistan), (DHA)- YUNANİSTAN\'ın ikinci büyük kenti Selanik\'te yaşayan yaklaşık 7 bin Türk, Yunan makamları camilerin açılmasına izin vermediği için namazlarını Makedonya- Trakya Müslümanları Eğitim ve Kültür Derneği lokalinde kılmak zorunda kalıyor. Gümülcine\'den seçilmiş müftü tarafından gönderilen imamların yaklaşık 300 kilometre yol gelip cuma namazı kıldırdığı Türkler, mescitlerinin kapatılmasına tepki gösterdi.

Selanik\'te, Osmanlı döneminden bugün ayakta kalabilen Hamza Bey, Hortacı Süleyman Efendi, Yeni Cami ve Alaca İmaret Cami, devlet tarafından ibadete kapalı tutuluyor. Bazı camilerin kapılarına kilit vurulurken, bazıları ise müze olarak kullanılıyor. Yaklaşık 7 bin Türk\'ün yaşadığı kentte cemaat, cuma ve bayram namazlarını Makedonya ve Trakya Müslümanları Eğitim ve Kültür Derneği binasının zemin katındaki lokalinde kılmak zorunda kalıyor. Türkler, dernekteki eşyaları dışarıya çıkarıp, serdikleri halı üzerinde namazlarını kılıyor. Namazın ardından ise halılar kaldırılıp, masa ve sandalyeler yeniden içeriye taşınarak, yerlerine konuluyor.

İMAM 300 KİLOMETRE MESAFEDEN GELİYOR

Batı Trakya\'da Türk azınlık tarafından seçilmiş müftülerin görevlendirdiği imamlar, her hafta Selanik\'e giderek dernek lokalinde cuma namazını kıldırıp, hafta sonlarında da Türk çocuklarına dini eğitim veriyor. Dedeağaç\'ın Dimitoka ilçesinde görev yapan imam Abdurrahim Guru, yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Selanik\'e gelerek, cuma namazlarını kıldırıyor. Yaklaşık 1 yıldır Selanik\'te Makedonya-Trakya Müslümanları Eğitim ve Kültür Derneği\'ne gelerek namaz kıldırdığını anlatan Guru, \"Bu dernek 2005 yılından beri faaliyette olan bir dernek. Bu derneğin yanı başında bir mescit vardı. Bu mescit, geçen yılın Haziran ayında 12 yıl hizmet verdikten sonra bazı gerekçelerle maalesef ibadete kapatıldı. Yaklaşık 22 hafta süreyle cuma namazları maalesef derneğimizin bu yakınında Trogois Parkı\'nda kılındı. Şimdi ise cuma namazlarımızı biz burada derneğin lokalinde kılıyoruz\" dedi.

\'MESCİTİMİZİ KAPATTILAR\'

Makedonya-Trakya Müslümanları Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Osman İsmailoğlu, yıllardır camilerinin kapalı olduğunu, defalarca başvurmalarına rağmen bir caminin kendilerine tahsis edilmediğini söyledi. Selanik\'te yaklaşık 7 bin Müslüman olduğunu söyleyen İsmailoğlu, Yunan makamlarının hep \'vereceğiz\' diyerek kendilerini gönderdiğini anlattı. Bir mescitlerinin olduğunu ve Yunanistan\'ın burayı \'izinsiz\' olduğu gerekçesiyle kapatması üzerine dernek lokalinde namaz kılmaya mecbur kaldıklarını ifade eden Osman İsmailoğlu, şöyle konuştu:

\"Tabi biz bunun arkasını bırakmıyoruz. Biz şimdi yeni yer için izin çıkarıp, Allah\'ın izniyle orada namazımızı kılacağız. Biz çay kahve içtiğimiz yerde sandalye ve masaları çıkarıp Cuma namazını kılıyoruz. Alaca İmaret Camii var burada Osmanlı\'dan kalma. Oranın açılmasını istedik, ama orayı bize vermediler. Kışla Camisi var, Osmanlı döneminden, onu istedik onu da vermediler. Yeni Cami\'yi verdiler Kurban Bayramı için bize bu sene. Kurban Bayramı namazımızı camide kıldık. Ama tekrar ibadet yapmamıza izin vermediler. Biz her cuma günü yine burada sandalyeleri çıkarıp, halıları yayarak namazımızı kılıyoruz. Ardından tekrar sandalyeleri koyarak lokal olarak kullanıyoruz. Bu ülkede yaşıyoruz, bu ülkenin insanıyız, bizim de burada ibadet yapma hakkımızın olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz burada vergimizi verip askerliğimizi yapıyor, oyumuzu kullanıyoruz. Bize neden bu kadar ayrım yapılıyor anlayamıyorum.\"

Selanik\'te bir Müslüman mezarlığı bulunmadığını da belirten İsmailoğlu, \"Osmanlı döneminde mezarlıklarımız vardı. Ancak oraları yıkıp, yerine binalar yaptılar. Şimdi biz burada yaklaşık 6- 7 bin Müslüman varız, ama maalesef mezarlığımız yok. Burada vefat eden soydaşlarımızı en yakın İskeçe\'ye, Gümülcine\'ye ve Dedeağaç\'a götürerek defnediyoruz\" diye konuştu.



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