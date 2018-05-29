Camileri kapalı Selanikli Türkler, cenazelerini yüzlerce kilometre uzağa defnediyor

Yunanistan'ın ikinci büyük kenti Selanik'te yaşayan yaklaşık 7 bin Türk'ün, Yunan makamları camilerin açılmasına izin vermediği için ibadetlerini apartman dairesinde yaptığı belirtildi. Türkler, Müslüman mezarlığının olmadığı kentte, cenazelerini ise Türk azınlığın yaşadığı İskeçe ve Gümülcine'ye götürüp defnetmek zorunda kalıyor.

Selanik'te, Osmanlı döneminden bugün ayakta kalabilen Hamza Bey, Hortacı Süleyman Efendi, Yeni Cami ve Alaca İmaret Cami, devlet tarafından ibadete kapalı tutuluyor. Bazı camilerin kapılarına kilit vurulurken, bazıları ise müze olarak kullanılıyor. Yaklaşık 7 bin Türk'ün yaşadığı kentte cemaat, cuma ve bayram namazlarını Makedonya ve Trakya Müslümanları Eğitim ve Kültür Derneği'nin bulunduğu apartman dairesinde kılıyor. Ancak bayram, cuma ve teravih namazları için bu küçük daire yetersiz kalıyor ve yakındaki park kullanılıyor.

Cenazeler 200 kilometre taşınıyor

Selanik'teki Türklerin en büyük sorunlarından biri de ölülerini defnedebilecekleri bir Müslüman mezarlığının bulunmaması. Osmanlı döneminde mezarlık olarak kullanılan alanlarda şimdilerde çok katlı binalar yükseliyor. Yunan devleti ise bütün taleplere karşın Müslümanlara yeni bir mezarlık alanı vermiyor. Kentte yaşayan Müslümanlar ölülerini, Türk azınlıkların yaşadığı Selanik'e 200 kilometre mesafedeki İskeçe ile 250 kilometre uzaklıktaki Gümülcine ve Dedeağaç'a götürüp defnediyor.

'Camilerin açılmaması için bahaneler üretiyorlar'

Makedonya ve Trakya Müslümanları Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Osman İsmailoğlu, Selanik'teki camilerin ibadete açılması için Yunan yetkililere yaptıkları başvurulardan şimdiye kadar olumlu bir sonuç alamadıklarını söyledi. Yunanlıların, camileri ibadete açmamak için çeşitli bahaneler ileri sürüp, güçlük çıkardığını anlatan İsmailoğlu, "Selanik'te yaşayan Müslümanlar olarak bize cami versinler istiyoruz. Camilerin kullanıma açılması için dilekçeler gönderiyoruz, ama bize 'müze kalacak' şeklinde karşılık veriliyor" dedi.

Selanik'e 1975 yılında geldiğini söyleyen İsmailoğlu, "Çocuklarım burada büyüdü ve buralı olduk. Ama maalesef burada ne camimiz, ne de mezarlığımız var. Bugün Selanik'te kullanılabilecek durumda olan 4 cami var. Ama en azından istiyoruz ki, bunlardan birini cami olarak kullanmamız için bize versinler. Bayram namazı kılmak için bile vermiyorlar. Bu aralar Ramazan ayındayız ve teravihlerimizi, cuma namazlarını derneğimizde kılıyoruz. Camilerin kullanılması için her türlü çabayı göstereceğiz ve hep isteyeceğiz. En azından bayramlarda verseler de insan gibi ibadetimizi yapalım. Aynı zamanda da anavatanımızdan da bize bu konuda yardımcı olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Selanik'te bir Müslüman mezarlığının olmadığını belirten Osman İsmailoğlu, "Selanik'te bir Müslüman mezarlığı yok. Osmanlı döneminde mezarlıklarımız vardı. Ancak oraları yıkıp yerine binalar yaptılar. Şimdi biz burada yaklaşık 6- 7 bin Müslüman varız, ama maalesef mezarlığımız yok. Burada vefat eden soydaşlarımızı en yakın İskeçe'ye, Gümülcine'ye ve Dedeağaç'a götürerek defnediyoruz" şeklinde konuştu.

Gümilcene'deki mezarlıklar doldu

Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Necad Ahmet ise Selanik'te gelen cenazelerle Gümülcine'deki mezarlıkların da dolduğunu söyledi. Ahmet, "Selanik'te mevcut camilerde ibadete izin verilmiyor. Gümülcine'deki seçilmiş müftülük tarafından her sene oraya farklı imamlar gönderiliyor, ama namaz kılabilecekleri bir camileri yok. Ölenleri ise mezarlık olmadığı için genelde buraya getirip toprağa veriyor" dedi.

Necad Ahmet, Selanik'ten getirilen cenazelerin sahiplerinin maddi ve manevi olarak zorluk yaşadığını vurgulayarak, "Bu insanlar, annelerinin, babalarının mezarlarını birkaç senede bir gelip görebiliyorlar. Herkes genelde kendi köylerindeki mezarlıklara cenazelerini gönderiyor, ama köyü olmayanların cenazeleri ise Gümülcine'deki mezarlıklarımıza gömülüyor. Ancak Gümülcine'deki mezarlıklar da dolmuş durumda" dedi.