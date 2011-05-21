-CAMİLERE ''KADIN İBADETİ'' DÜZENLEMESİ İSTANBUL (A.A) - 21.05.2011 - İstanbul Müftüsü Mustafa Çağrıcı, başlattıkları bir çalışmayla şehirdeki camilerin kadınların ibadet edebilmesine uygun hale getirileceğini bildirdi. Çağrıcı, günümüzde sosyal şartlar nedeniyle kadınların birçoğunun zamanlarının büyük bir kısmını evlerinin dışında geçirdiğini söyledi. Çağrıcı, insanların başka hakları gibi ibadet etme hakları da olduğunu belirterek, camilerin kadınların huzur içinde ibadet etmelerini sağlayacak şekilde düzenlenmesi konusunda bir kaç yıldır bazı çalışmaların yapıldığını kaydetti. Son yıllarda yapılan cami projelerinin mümkün olduğu kadar modern hayatın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Çağrıcı, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Ne yazık ki camilerin projelendirilmesi aşamasında resmi olarak bizim bir yetkimiz ve müdahalemiz bulunmamaktadır. Buna rağmen biz ilçe müftülüklerine talimat vererek bu konunun takibini istiyoruz. Kendimiz de takip etmeye çalışıyoruz. Bazı mimarlarımız, cami dernekleri yapacakları camilerle ilgili bizim görüşümüzü alıyor. Onlara telkin ettiğimiz bazı hususlar oluyor. Bunların başında camilerimizin kadınlara da hizmet verebilecek donanımda olması geliyor.'' -''TARİHİ CAMİLERİMİZ CEVAP VERECEK UNSURLAR TAŞIMIYOR''- Çağrıcı, İstanbul'da 3 bin 94 cami bulunduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti: ''Bu camilerin bir kısmı, özellikle son dönemde yapılanları kadınların ihtiyaçları dikkate alınarak yapılmıştır. Ancak önemli bir kısmı, özellikle de tarihi camilerimiz ne yazık ki kadınların ibadet ihtiyaçlarına cevap verecek unsurlar taşımamaktadır. Biz bu 3 bin 94 caminin kadınlara hizmet açısından durumlarını tespit etmek istedik. Bu nedenle ilk defa Türkiye'de biz bir proje çalışması yaptık ve geçen salı günü bu projeyi uygulamaya koyduk. Buna göre biri kadın, biri erkek olmak üzere, 30 ekip oluşturduk. Bu ekipler, bu ay bitmeden İstanbul'daki 3 bin 94 caminin kadınlara yönelik hizmet şartlarını tespit edecek.'' Bu kapsamda hazırladıkları formlara göre camilerin durumlarının saptandığını anlatan Çağrıcı, ''Özellikle tarihi camilerde yeni bir şey yapamıyorsunuz, Anıtlar Yüksek Kurulu izin vermiyor. Dolayısıyla bazı camilerimizde her şeye rağmen yeterli altyapıyı hazırlama imkanımız olmayabilir. Ancak en azından ne ölçüde, ne yapabiliriz, bunu tespit ediyoruz. Bazı camilerimizde zaten kadınlara yönelik tuvalet, abdest alma ve namaz kılma yerleri düzgün ve yeterli'' şeklinde konuştu. Çağrıcı, projenin ikinci aşamasında da camilerin mümkün olduğunca kadınlara din hizmeti verecek şekilde yeterli hale getirilmesinin planlandığını dile getirerek, ''Biz kadınıyla, erkeğiyle insanımız için nasıl doğru, düzgün, çağdaş konsepte uygun iş yerleri yapılıyorsa, nasıl şehirlerimiz sosyal donatılarla donatılıyorsa, sanatsal alanlar oluşturuluyorsa ve diğer ihtiyaçlar karşılanıyorsa, dini tesis alanlarımızı da modern şartların gerektirdiği şekilde oluşturacağız'' dedi. İnsanların camilere yakın ilgi gösterdiğini belirten Çağrıcı, ''Camilerimizi inşallah en kısa sürede kadınların huzur içinde ibadet etmelerine uygun hale getireceğiz'' diye konuştu. -''KADININ İBADET HAKKI SÜREKLİ GÜNDEMİMİZDE'' Camilerin kadınlara ayrılan bölümlerinin temizlik konusuna da değinen Çağrıcı, şöyle devam etti: ''Cami görevlilerimizin biraz mahrem olması nedeniyle çok fazla girip çıkmadığı bazı camilerde temizlik konusunda bazı şikayetler alıyoruz. Bu çalışmamız aynı zamanda bunu da kapsıyor. Temizliği eksik olanların bundan böyle temizlik işlerinin rutin bir şekilde yürütülmesi için tedbirler üreteceğiz. İlçe müftülüklerimizi uyaracağız. İlçelerde denetim ekipleri oluşturacağız. Haftada bir veya 15 günde bir bu ekiplerimiz camileri gezerek kadınlarla ilgili bölümün yeterince temiz, düzgün, donanımlı, hazırlıklı olup olmadığını gözden geçirecek.''