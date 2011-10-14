-Camilere, Brail alfabesiyle yazılan Kur'an dağıtıyorlar ANKARA (A.A) - 14.10.2011 - Canda Özür Olmaz Derneği, görme engelliler için bastırdığı Brail alfabesiyle yazılmış 6 ciltlik Kur-an'ı Kerim'i, pilot bölge olarak belirlediği İstanbul'daki merkez camilere ücretsiz dağıtmaya başladı. Bastırılan 4 bin Kuran-ı Kerim'i Türkiye genelindeki camilere ve talep edenlere ulaştıracak dernek, görme engelliler için sesli ilmihal de hazırladı. Canda Özür Olmaz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Öztürk, derneklerinin toplumda özürlü bilinci oluşturmak, engellileri eğiterek topluma kazandırmak için yola çıktığını ifade etti. Engellilerin ibadetlerini yerine getirirken yaşadıkları bir takım sıkıntılara da çözüm bulmak istediklerini anlatan Öztürk, İstanbul'da özel bir radyoda yaptığı ''Canda Özür Olmaz'' programı aracılığıyla kendisine ulaşan bedensel engellilerin, fiziksel yetersizlikler nedeniyle ''camiye gidemediklerini'', işitme engellilerin ''hutbe ve vaazlarla okunan kur'an'ı dinleyemediklerini'', görme engellilerin de ''Kur'an-ı Kerim'i okumayamadıklarını'' bildirdiklerini söyledi. Program ekibi olarak Türkiye genelindeki camilerde Brail alfabesiyle yazılan Kur'an bulunup bulunmadığını araştırdıklarını belirten Öztürk, ''Toplam bin 900 camiye ulaştık ve bu camilerde bir tek kabartma yazı Kur'anı Kerim'e rastlamadık. En acısı da bunların arasında tarihi camilerimizin de bulunmaması'' dedi. Hz. Muhammed'in engellileri mescide getirmek için birçok yöntem kullandığını vurgulayan Öztürk, ''Mesela, görme engelli sahabenin mescide gelebilmesi için evinden, mescide kadar ip çekip, 40 gün boyunca yolu ezberlemesini sağlamıştır. Kırk gün sonra bağımsız hareket etmeyi öğrenen görme engelli sahabe, bundan sonra bastonuyla mescide gelip gitmeye başlamıştır'' diye konuştu. Bu değerlerden yola çıkarak, görme engellilerin haklı taleplerinin karşılanması ve kamuoyunda farkındalık yaratılması için kabartma yazıyla Kuran-ı Kerim çalışması başlattıklarını bildiren Öztürk, derneklerinin tamamen kendi imkanlarıyla görme engelliler için Brail alfabesiyle yazılmış 6 ciltten oluşan 4 bin Kur'an-ı Kerim, 4 bin de elif cüz bastırdığını bildirdi. Bunların ücretsiz dağıtımı için İstanbul'u pilot bölge belirlediklerini ve bu kapsamda aralarında Süleymaniye, Sultanahmet, Eminönü, Valide Sultan, Üsküdar Meydan ve Fatih camilerinin de bulunduğu 20 camiye dağıtımı tamamladıklarını bildirdi. Yurt dışından da pek çok talep aldıklarını belirten Öztürk, Brail alfabesiyle basılan Kur'anlar'dan Sudan ve Azerbaycan'a da 500'er adet gönderileceğini, ayrıca Sudan'a 500 Brail ile yazılmış elifba cüzü yolladıklarını dile getirdi. Mustafa Öztürk, çalışmalarını daha geniş kitlelere ulaştırmak istediklerini, yerel yönetimlerden destek bulmaları durumunda, hazırladıkları proje kapsamında daha çok sayıda kabartma yazı Kuran-ı Kerim'i Türkiye'deki mevcut tüm görme engellilere ulaştırabileceklerini belirtti. Kabartma yazı Kuran-ı Kerim'in büyük maliyetlerle basıldığını dile getiren Öztürk, ''Türkiye'de 400 bin dolayında görme engelli bulunuyor. Bunların tamamına ulaşmamıza imkan yok. Amacımız engellilerin taleplerinin gündeme gelmesi için hem kamuoyunun dikkatini çekmek hem de bu alanda öncülük etmektir'' dedi. Öztürk, bastırılan kabartma yazı Kuran-ı Kerim'leri talep eden görme engellilere imkanlar ölçüsünde ücretsiz göndermeye çalışacaklarını belirtti. -Türkiye'nin ilk ''Sesli İlmihali''- Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk, Türkiye'de bir ilki daha gerçekleştirdiklerini söyleyerek, görme engelliler, en azından pratik İslam bilgilerine sahip olsunlar diye, mp3 formatında ''sesli ilmihal'' CD'si hazırladıklarını anlattı.