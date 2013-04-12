Camilerden Kürtçe Sala da verilebilecek

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, vaaz ve hutbenin ardından Sala'da da vefat edenlerle ilgili duyurunun camilerde Kürtçe olarak yapılabileceğini açıkladı.



Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın yazılı soru önergesini yanıtladı.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ yanıtında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2007 yılında yayımladığı genelgesini hatırlattı.

Kur'an Arapça olduğu için ezan ve Sala'nın Türkiye'nin her yerinde Arapça okunduğunu vurguladı. "Ancak vefat eden kimsenin isminin söylendiği son kısım bölgede yaşayanların konuştukları dillere göre farklı olarak söylenebilmektedir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Bozdağ yanıtında, Başkanlığı'nın her türlü siyasi, politik görüş ve düşüncenin dışında olduğuna da dikkat çekti.

Bozdağ, "Amacımız milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek vatandaşlarımızın kardeşliği temelinde görev yapmak" ifadelerini kullandı.