T24 - Başkent Ankara'da Kocatepe Cami'ye deneme amaçlı konulan ve vatandaşlarca “bağışmatik” olarak isimlendirilen elektronik yardım toplama makinelerinde bir günde 24 bin lira toplandı. Burada toplanan yardımın da Afrika için düzenlenen kampanyaya aktarılacağı öğrenildi.



Kocatepe Cami'ye konulan 6 makineye, Cuma namazına katılan vatandaşlar yaklaşık 20 bin lira attı. Akşama kadar ise makinelerde 4 bin lira daha toplandı.

Camilerde 'bağışmatik' dönemi



Vatandaşların da dikkatini çeken makinelerin internet bağlantısı bulunuyor ve içine atılan paraları sayarak bilgileri sisteme aktarıyor. Yetkililer, makine açılıp para alındığında da toplanılan tutarın kayıt altında olacağını kaydetti.



Yaklaşık 1,5 yıllık bir çalışma sonucu üretilen ve sadece Türkiye'de bulunan makinelerin, verimli bulunmaları durumunda tüm Türkiye'de yaygınlaştırılması planlanıyor.



Güvenilir bir para toplama aracı olan makinelerin başka yardım kuruluşlarının da kullanımına sunulabileceği belirtiliyor.



Makine, sahte parayı da tanıyor. Daha önce insanların topladığı yardımlarda, sahte yüz lira, elli lira verip yardımların içinden parasını bozanlar olduğuna dikkat çeken yetkililer, makinenin sahte parayı tanıyarak geri verdiğini dile getiriyor.



Sistemi kuran firmanın yetkilisi, konuyla ilgili daha önce yaptıkları çalışmalarda da din adamlarının yardım makinelerine sıcak baktıklarını, makinelerin kendilerini de rahatlatacağı şeklinde söylemlerle karşılaştıklarını bildirdi.



