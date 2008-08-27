'Camiler gelişigüzel yapılıyor'

Türk Kızılayı'nın “Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi” kapsamında Kocatepe Camii Konferans Salonu’nda din görevlileri ve Kızılay personeline afetler konusunda seminer verildi. Seminere, Diyanet İşleri Başkanı Bardakoğlu, Türk Kızılayı Genel Başkanı Tekin Küçükali, Türk Kızılayı Genel Başkanlık Başdanışmanı Ahmet Mete Işıkara da katıldı.



Camilerin çok önemli bir barınma yeri olduğunu da vurgulayan Işıkara, buraların mutlaka ayakta kalması gerektiğini ifade etti. Işıkara, “Ancak maalesef bugün birçok camimiz gelişi güzel yapılıyor. Camilerin çoğunun tek çıkış kapısı var.



Halbuki camilerimizde çok çıkış kapısı olması lazım. Tahliye etmemiz gerektiği zaman kapıya sıkışırsak, depremin kendisi değil, kendi yanlış hareketimiz sonucunda hayatımızı kaybedebiliriz” diye konuştu.