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Politika

Camiler AKP’nin kışlası mı oldu?

CHP Altındağ İlçesi AKP'nin Altındağ’da bulunan bir camiye ait bölümü seçim bürosuna çevirdiğini öne sürdü.

04 Mart 2009 02:00

CHP Altındağ İlçesi AKP'nin Altındağ’da bulunan bir camiye ait bölümü seçim bürosuna çevirdiğini öne sürdü.

CHP Altındağ Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"AKP kamu mallarını kullanarak yürüttüğü seçim çalışmalarına camileri de kattı. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki seçim bürolarından birini cami avlusunda açtı. Yeni Ziraat Mahallesi’nde bulunan Hacı Mehmet Memişoğlulları Camii’ne ait bir bölümün AKP seçim bürosuna çevrilmesi dikkat çekti. Seçim bürosunun camlarına, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek’in ve Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin resimleri ile AKP bayraklarının asıldığı görüldü."

Erdoğan'ın hapse girmesine neden olan şiir

Açıklamanın yanısıra dağıtılan fotoğraflarda da sözkonusu cami ve hemen altında sözkonusu afişlerin asıldığı bir binanın görüntüleri yeraldı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Aralık 1997'de Siirt'te okuduğu ait bir şiir nedeniyle siyasetten men edilmiş ve hapis cezası almıştı.

Bu şiirin dizeleri şöyleydi:

Minareler süngü, kubbeler miğfer
Camiler kışlamız, mü'minler asker
Bu ilahi ordu dini mi bekler
Allahu Ekber, Allahu Ekber

Bu şiir beraberinde bir tartışma daha getirmişti. Kimi çevreler şiirin Ziya Gökalp’e ait “Asker Duası” adlı şiirden alıntı olduğunu savunurken Murat Bardakçı yeni bir iddia ortaya atmıştı. Bardakçı’ya göre şiirin kafiye yapısı Ziya Gökalp’in Asker Duası şiirine çok benziyordu andak şiirin asıl yazarı Cevat Örnek adlı bir şairdi.

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