Camiden çıkan yaşlı adam, soluk borusuna yapışan 'lokum' nedeniyle öldü

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde, cuma namazı sonrası cami bahçesinde ikram edilen lokum, Ünal Arıkan\'ın (83) soluk borusuna yapıştı. Arıkan, hastaneye kaldırıldığı sırada yolda hayatını kaybetti.

Manavgat\'ta, cuma namazı kıldıktan sonra camiden çıkan Ünal Arıkan, bahçede kendisine ikram edilen lokumdan yedi. Birkaç adım yürüyen Ünal Arıkan, aniden yere yığıldı. İlçede kasaplık yapan evli ve bir çocuk babası Ünal Arıkan\'ın kalp krizi geçirdiğini zanneden çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Arıkan, Manavgat Devlet Hastanesi\'ne götürüldüğü sırada yaşamını yitirdi.

Hastanede yapılan ilk incelemede, Ünal Arıkan soluk borusuna 2 parça lokum yapıştığı belirlendi. Ünal Arıkan\'ın bu nedenle nefes alamadığı ve yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cumhuriyet Savcısı\'nın incelemesinin ardından Ünal Arıkan\'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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