Camiden buzdolabı hırsızlığına 2 tutuklama

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in Nizip ilçesinde, camideki imam odasından buzdolabı çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

Nizip\'in Kıbrıs Mahallesi\'nde bulunan Hacı Mustafa Camisi\'ndeki imam odasından buzdolabı çalındı. Hırsızlığın ardından çalışma başlatan polis, cami çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Araştırma sonucunda hırsızlık şüphelileri N.A. ve İ.H.K., polis tarafından evlerinde gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

Öte yandan, şüphelilerin ifadesinin ardından bulunan buzdolabı ise polisler tarafından camiye teslim edildi.