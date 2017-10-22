T24 LogoT24 Logo
Gündem

Camideki ayakkabı hırsızlığı kamerada

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'ndeki, tarihi Dervişapaşa Camisi'nde 17 yaşındaki Z

22 Ekim 2017 17:13

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'ndeki, tarihi Dervişapaşa Camisi\'nde 17 yaşındaki Z.Ç.\'nin cemaatin namaz kıldığı sırada rafta duran ayakkabıyı çalması, güvenlik kameraları ile görüntülendi.
Kent merkezindeki tarihi Dervişpaşa Camii\'ne akşam namazı kılındığı sırada gelen ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Z.Ç., raftaki bir çift ayakkabıyı poşete koyup çaldı. İsmi öğrenilemeyen kişinin namaz sonrası ayakkabısının bulamaması üzerine imam İsmail Karataş, güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Kamera kayıtlarında, Z.Ç.\'nin rafta duran ayakkabıyı poşet koyup çaldığı belirlendi. Kayıtlardan kimliğe belirlenen ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen 17 yaşındaki Z.Ç., gözaltına alındı. İsmail Karataş, ayakkabı hırsızlıklarının artmasıyla camiye güvenlik kameraları yerleştirdiklerini belirterek, \"Akşam namazında ayakkabı hırsızlığı bilgisi ulaşınca, güvenlik kameralarını izleyip hırsızı tespit ettik\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KadirGaziantep DHA GAZİANTEPDervişapaşa CamisiKentDervişpaşa CamiiKarataşKameraKayıtlardanFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24