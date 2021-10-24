Camide protokol yolu; kırmızı şeritli yoldan yürüdüler

Afyonkarahisar'da Kuran kursu öğrencileri için düzenlenen hafızlık icazet töreninde protokol yolu oluşturulduğu ortaya çıktı.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Salar Fatih, İsmailköy ve Sahipata erkek Kuran kurslarında hafızlığını tamamlayan, yaşları 10 ile 15 arasında değişen 155 öğrenci için "Hafızlık İcazet Merasimi" düzenledi. 15 Ekim'de Hacı Mehmet Sayın Camii'nde gerçekleştirilen törene Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen katıldı. Törenden yansıyan fotoğraflarda, caminin girişinden itibaren kırmızı şerit çekilerek bir protokol yolu oluşturulduğu görüldü. Protokole katılanlar, bu yoldan kuran kursu öğrencisi ve velilerini selamlayarak yürüdü.

"Hepimiz sınavdayız"

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen, törende bir de konuşma yaptı. İşleyen, şunları söyledi:

"Hepimiz sınavdayız. Sınavı kazanmanın yolu Kur'an-ı Kerim'in ahlakımız olmasıdır. Ne istiyorsa yapmamız, ne diliyorsa yerine getirmemizdir. Allah'ın katında Allah'ın nimet verdiklerine kıymet vermek suretiyle değerli oluyoruz. Allah'ın bu dünyada en çok kıymet verdiği Kitab'ul Kur'an'dır. Kur'an'ın ezberlenmesi çok kıymetlidir. Ezberlediğimiz Kur'an bizler tarafından anlaşılmadığı ve hayatımızda olmadığı sürece biz, Allah katında sorumluluğumuzu yerine getirmiş olamayız. 155 gencimizin öncelikle kendilerini tebrik ediyorum. Kur'an okumakla kalmasınlar anlamaya çalışsınlar. Onlar yürüdüğü zaman, ahlak yürüsün, edep yürüsün, haya yürüsün, güzel bir mümin olarak yürüsünler."

"Başkan fotoğrafları paylaştı"

Afyonkarahisar Belediyesi'nin AKP'li Başkanı Mehmet Zeybek de fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Hafızlarımızı, ailelerini ve hocalarımızı tebrik ediyorum. Rabbim gençliğimizi ve bizleri Kur'an'ın izinden ayırmasın" ifadesini kullandı.

Afyon Valiliği'nden açıklama

Afyon Valiliği, medyada yer alan haberleride yer alan protokol şeridinin hafızların kalabalık olan cemaati rahatsız etmeden tertip edildiğini açıkladı.

Valiliği açıklaması şu şekilde; "Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı Kur’an Kurslarımızda hafızlığını bitirmiş öğrencilere yönelik, il ve ilçe müftülükleri tarafından 15.10.2021 tarihinde Afyonkarahisar İl Müftülüğümüzce ilimizin en büyük cemaat kapasitesine sahip olan Hacı Mehmet Sayın Camii’nde 155 hafıza icazet belgelerinin takdim edildiği bir program düzenlenmiştir.

Söz konusu icazet merasimi ile alakalı bazı basın yayın organlarında gerçeğe uygun olmayan haberler yapılmıştır. Haber metninde protokol şeridi diye iddia edilen söz konusu şerit, hafızlarımızın kalabalık olan cemaati rahatsız etmeden, bir bütün olarak geçmeleri için tertip edilmiş bir şerittir. Ayrıca resimlerde de görüleceği üzere iddia edilen iki koltuk, protokol için değil Hafızlık İcazet Merasimlerinde gelenek olduğu üzere kurra hafızların oturduğu koltuklardır. Protokol ise iddianın aksine yine resimlerde de görüleceği üzere cemaatle birlikte yere oturmuş, saf düzeni almış ve o şekilde program icra edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."