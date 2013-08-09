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Yaşam

Camide namaza tablet bilgisayar

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, ramazan ayı boyunca vakit namazlarını camide kılan 30 ilköğretim öğrencisine tablet bilgisayar hediye edildi

09 Ağustos 2013 11:50

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde başlatılan kampanya kapsamında, Ramazan boyunca vakit namazlarını camide kılan 30 öğrenciye tablet bilgisayar hediye edildi.
 
Sorgun Salih Paşa Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından, çocuklara camiyi ve namazı sevdirmek amacıyla "Beş vakit camide namaz kıl, tablet bilgisayar kazan" kampanyası düzenlendi.

Bu çerçevede, ramazan ayı boyunca vakit namazları ile teravih namazlarını camide kılan 30 öğrenci, bayram namazı sonrası Salih Paşa Camii'nde düzenlenen törenle tablet bilgisayarlarını aldı.

AKP Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal, törende yaptığı konuşmada, projenin çocukların camiye ve dine ısınıp, sevmelerini sağladığını belirterek, öğrencilerin burada aldıkları terbiyeyi devam ettireceklerini umduğunu ifade etti.

İlçe Kaymakamı Levent Kılıç da derneğin çocukları namaza alıştırma ve camiyi sevdirme açısından çok güzel bir uygulamayı hayata geçirdiğini söyledi.

Dernek yöneticileri ile cami görevlilerini kutlayan Kılıç, "Zaman zaman ben de bu uygulamayı takip ettim. Zorunlu olarak ilçe dışına giden öğrencilerin, gittikleri yerlerde 5 vakit namazlarını kıldıklarını, bu durumu da o caminin imamı, anneleri ve babaları vasıtasıyla buradaki hocalarına bildirerek devamsızlık yapmadıklarını kanıtladıklarını öğrendim. Bu duruma da çok sevindim" dedi.

Dernek Başkanı Ertuğrul Ateş ise amaçlarının daha çok genci camiye çekmek olduğunu vurgulayarak, "Bu uygulama sadece derneğimizin çaba ve katkılarıyla değil, öğrencilerimizin anneleri, babaları, cami cemaati ve Mahmut Mutlu, Faik Karabulut, Kemal Yazgan hocalarımızın çalışmalarıyla başarıya ulaştı. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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