'Camide kızlı-erkekli sarhoş şekilde öpüşen yapılar...'

Muzaffer Gençdoğan / ANKARA

Taksim Gezi Parkı eylemleri sırasında göstericilerin “camiye girerek bira içtikleri” yönünde bugüne kadar ispat edilemeyen iddialar, TBMM Genel Kurulu’nda da tartışma konusu oldu.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, bakanlığına bağlı kuruluşların bütçelerine yönelik eleştirileri yanıtlarken, “Gezi eylemleri sırasında Bezm-i Alem Camisi’nde bira içildiği” iddialarını sürdürerek “Bira kutularını, sigara izmaritlerini oraya koyan, atan, orada sarhoş dolaşan, orada birbirlerini kadınlı erkekli öpen yapılarla... ‘Bu bir saygısızlıktır, bu bir edepsizliktir, bu camiye, mabede, bu milletin değerlerine saygısızlıktır’ diye bir cümle beklerdim. Ama kimse böyle bir cümle kurmadı. Hiçbir zaman bu ülkede camiler böylesine bir kabalığa, böylesine bir saygısızlığa maruz kalmamıştır. Dini değerlerimiz hiçbir zaman böylesine ayaklar altına alınmamıştır. Raporlar burada. Herkes bu raporları okusun, neler yapılmış görsün. Bu eylemleri CHP’nin desteklediği de biliniyor” dedi.

'ABD askerlerine sesi çıkmayanlar aslı astarı olmadan konuşuyor'

Sataşma gerekçesiyle söz alan CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, ibadet yerlerine normal şartlarda nasıl girileceğiyle ilgili kurallara kendisinin de katıldığını belirterek “ancak insanlar dışarıdaki biber gazı, tazyikli su, tomaların saldırısı felaketinden kaçmak için can havliyle camiye sığındılar. Camiye zor şartlarda bir bir ermeni, bir hıristiyan veya başka bir dine mensup insanlar da sığınabilir. Çünkü orası Allah’ın evidir. ‘Camide bira içildi, açıklayacağız’ dediler 27 hafta geçti açıklayamadılar. Şimdi burada aynı şeyler yeniden söyleniyor. Siz Irak’ta Amerikan askerlerinin camilerde ayakkabılarıyla oturup kalkmalarını, laylaylom yapmalarını eleştiremiyorsunuz, kalkıp burada aslı astarı olmayan lafları tekrarlıyorsunuz” tepkisini gösterdi.

'Kabul edin artık: Kimse inanmıyor'

BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de söz alarak “Bakan, camide içki içtiler dedi. Camide içki içilmediğini ilk kez AKP’ye çok yakın bir gazeteci, yani sizden birisi, Cami İmamı ile yaptığı röportaj ile ispat etti, ortaya çıkardı. Artık hiç kimse ‘camide içki içildi’ iddiasına inanmıyor. Artık bunu kabul edin” diye konuştu.