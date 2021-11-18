"Camide içki içtiler' iddiasını yalanlayan müezzin organ nakli bekliyor

Eski Dolmabahçe Bezmiâlem Valide Sultan Camisi müezzini Fuat Yıldırım’ın kronik böbrek rahatsızlığı nedeniyle haftanın üç günü diyaliz tedavisi gördüğü ve organ nakli olmayı beklediği öne sürüldü.

Gezi Direnişi sırasında “Camide içki içildiğini görmedim” diyerek Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söylediği “İçki içildi” iddiasına ortak olmayan ‘Gezi müezzini’ Fuat Yıldırım organ nakli bekliyor.

Erdoğan, önceki gün “Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması” programında, “Bunlar değil miydi Bezmialem Camii’nin içine bira kutularıyla giren” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın sözlerinin ardından müezzin Fuat Yıldırım tekrar merak konusu oldu.

Odatv’nin haberine göre, Fuat Yıldırım sağlık sorunları ile mücadele ediyor. Yıldırım, kronik böbrek rahatsızlığı nedeniyle haftanın üç günü diyaliz tedavisi görüyor. Sağlığına kavuşması için organ nakli bekliyor.

Fuat Yıldırım’ın hayatın, 2013’teki Gezi Direnişi’nden sonra değişti. O dönem Dolmabahçe Bezmiâlem Valide Sultan Camisi’nin müezzini Fuat Yıldırım, “Ben din adamıyım, yalan söyleyemem, içki içildiğini görmedim” diyerek dönemin başbakanı Erdoğan’ın “İçki içildi” iddiasına ortak olmamıştı.

Yıldırım bu nedenle sürülerek, kendini Başakşehir’e bağlı Kayabaşı köyünde bulmuştu. Yıldırım'ın başka bir camiye atanması kararının iptali için açtığı dava da reddedilmişti.

Eşi lösemi hastası olan Fuat Yıldırım, köy camisine atanmasıyla zorluklar yaşamaya başlamıştı. Buna rağmen Fuat Yıldırım’ın eşinin sağlık durumu düzelmişti.