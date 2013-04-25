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Yaşam

Camide esrar içerken polise yakalandılar, abdest almaya başladılar

Üzerlerinde 275 gram esrar ele geçirilen iki şüphelinin polisleri görünce abdest almaya başladıkları belirtildi

25 Nisan 2013 14:27

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dün saat 23.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Kozağaç Mahallesi’nde bulunan bir cami bahçesinde şüpheli kişilerin olduğuna dair ihbar aldı.

Olay yerine giden polis, caminin çevresinde ve bahçesinde yaptıkları araştırmada şadırvan kısmında İsmail B. ile Ali T.’yi gördü. Esrar içtikleri öne sürülen iki kişinin yapılan üst aramasında ise kemer arasına ve çoraplarına saklanmış paketler halinde 275 gram esrar ele geçirildi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, şüphelilerin polisi görünce içtikleri esrarı atıp abdest almaya başladıkları öne sürüldü. Gözaltına alınan iki kişi, polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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