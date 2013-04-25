Camide esrar içerken polise yakalandılar, abdest almaya başladılar

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dün saat 23.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Kozağaç Mahallesi’nde bulunan bir cami bahçesinde şüpheli kişilerin olduğuna dair ihbar aldı.

Olay yerine giden polis, caminin çevresinde ve bahçesinde yaptıkları araştırmada şadırvan kısmında İsmail B. ile Ali T.’yi gördü. Esrar içtikleri öne sürülen iki kişinin yapılan üst aramasında ise kemer arasına ve çoraplarına saklanmış paketler halinde 275 gram esrar ele geçirildi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, şüphelilerin polisi görünce içtikleri esrarı atıp abdest almaya başladıkları öne sürüldü. Gözaltına alınan iki kişi, polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.