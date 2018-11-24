Camide 'askıda ekmek'

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde, cemaatin yardımlarıyla alınan ekmekler, ihtiyaç sahipleri için caminin önünde bulunan \'askıda ekmek\' dolabına konuluyor. İhtiyaç sahipleri dolapta bulunan ekmekleri alıyor.

Gölcük ilçesi İhsaniye Mahallesi Köprübaşı Ahmetbey Camii\'nde örnek bir davranış gösterilerek, ihtiyaç sahiplerine ekmek alınması sağlanıyor. Cami derneği, caminin önüne ihtiyaç sahiplerinin ekmek ihtiyacının karşılanması için bir dolap koydu. Vatandaşların verdiği paralarla alın ekmekler, \'askıda ekmek\' dolabına konularak ihtiyaç sahiplerine ulaşması sağlanıyor.

Köprübaşı Ahmetbey Camii Dernek Başkanı Emrullah Aktaş askıda ekmek uygulamasının farklı versiyonu hayata geçirdiklerini belirterek, \"Caminin karşısına bir dolap koyduk. Bu dolaba cami cemaati ve vatandaşlarımız bizlere kaç tane ekmek koymak istiyorsa parasını bize veriyorlar, bizler de fırına bildirip ekmek getirtiyoruz. Burada ilk önce 20 ekmekle başladık, daha sonra bunu gören cemaat ve mahalle sakinlerimizin talepleri doğrultusunda yaklaşık 120 adet ekmeğe çıktı. Burada ihtiyaç sahibi vatandaşlar hiç kimseye bir şey sormadan, ricada bulunmadan, yüzü kızarmadan gidip bu dolaptan ihtiyacı olan ekmeği alıyor. İhtiyaç sahipleri içinde büyük kolaylık oluyor\" dedi.

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