Camide, 9 yaşındaki çocuğu darp eden müezzine çifte soruşturma

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, cami içerisinde gürültü yaptığı iddiasıyla 9 yaşındaki B.G'yi darp eden 63 yaşındaki müezzin Necmi G. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

İlçedeki Yeniyurt Mahallesi Merkez Cami'nde görev yapan müezzin Necmi G, namaz kıldıktan sonra cami içerisinde gürültü yaptığını ileri sürdüğü çocuklara şiddet uyguladı. Müezzin, çocuklardan B.G.'yi yerden kaldırıp fırlattıktan sonra defalarca tokatladı. Bu anlar ise cami içerisindeki diğer çocuklar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntüler sosyal medyada paylaşıldıktan sonra Dörtyol Kaymakamlığı ve Dörtyol İlçe Müftülüğü tarafından müezzin hakkında idari soruşturma başlatıldı. Bu arada çocuğuna darp raporu alan baba Adem G., de Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Savcılık da iddialar üzerine adli soruşturma başlattı.

Diyanet İşleri Başkanı'ndan açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde müezzin Necmi G.'nin cami içerisinde ses yaptığı iddiasıyla B.G'yi darp ettiği görüntülere dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erbaş açıklamasında şunları söyledi:



"Bazı medya mecralarında Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir camimizde yaşandığı iddia edilen görüntünün ardından ilgili birimlerimize konuya ilişkin ivedilikle soruşturma başlatılması talimatını verdim. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağım. Camilerimizin süsü, çiçekleri ve neşesi olan çocuklarımızın İslam'ı, Rabbimizi, Peygamberimizi ve güzel ahlak gibi birçok iyi hasleti öğrenecekleri camilerimizde onların onurunu hiçe sayan, rencide eden ve şiddete başvuran hiçbir davranış kabul edilemez."