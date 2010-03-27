Cami yaptırdı, kiliseye benzetildi...

T24 - Bolu'da bir ressamın, Selçuklu mimarisini örnek alarak yaptırdığı cami kiliseye benzetiliyor. Ressam Yurdaer Kalaycı, "Bunu söyleyen insanların Diyanet Kurumu içinden çıkması beni üzüyor" dedi.



Ressam ve heykeltıraş olan Yurdaer Kalaycı, oturduğu Dağkent mahallesinde iki yıl önce Yurdaer Camii ve Külliyesi yaptırdı.



Selçuklu mimarisi örnek alınarak inşa edilen caminin inşaat aşamasında bazı kişiler yapıyı kiliseye benzetti.



Külliye bölümünde bilgisayar, ney ve biçki dikiş kursları açılırken, kütüphanesi, spor alanları, mimarisi ile cami büyük ilgi çekti.



Kadın vaiz de benzetti



Önceki gün Bolu İl Müftülüğü'nde düzenlenen 'Kuran Tilaveti, Meal Bilgisi ve Genel Kültür Yarışması'na Yurdaer Camii'nden de 3 kadın katıldı.



İddiaya göre juri üyesi kadın vaiz T.B., yarışmacılara hangi Kuran kursunu temsil ettiklerini sordu. Yarışmacıların 'Yurdaer Külliyesi Kuran Kursu' cevabını vermesi üzerine T.B. "Şu kiliseye benzer yer mi?" dedi.



Yarışmacılar finale kalamazken, camiyi yaptıran Yurdaer Kalaycı, Bolu Müftülüğü ve Bolu Valisi Halil İbrahim Akpınar'ı ziyaret ederek, üzüntüsünü dile getirdi.



Kalaycı, camiyi yapmaya başladığından bu yana birçok eleştiri aldığını belirterek, "Mimari yapısı kiliseye benziyormuş, kadınlar cuma namazını kılıyormuş gibi konu hakkında eksik bilgisi olan insanlardan tepki aldım. 'Birçok kez bu işi yapmayayım' diye bile düşündüm. Ama gelen tepkilerin yüzde 90'ı olumluydu. Geçtiğimiz gün de yine bir olay olmuş, ben orada yoktum. Ama caminin yapıcısı olarak elbette bir sorumluluğum var. 'Önemseme' dediler ama bu mühim bir olay, gülünüp geçilecek bir şey değil" dedi.



Kalaycı, "İl Müftülüğü'ne bağlı vaiz Yurdaer Camii ve Külliyesi'nden gelen hanım yarışmacılara 'Ha, şu kiliseye benzer yer mi' diye bir ifade kullanmış. Mimaride kubbe olayı Hıristiyanlar da vardır. Bakın Anadolu mimarisine, camiler piramit tarzı yapılmıştır, çünkü depreme daha dayanıklı oluyor. Daha sonra bu piramit mimari Hıristiyanlara atfedilmiş. Konuyu müftü bey ile görüştük, doğal olarak kendi personelini savundu. Vali bey ile de görüştüm konuyu. O da bana 'önemsemeyin' dedi, ama bu mühim bir olay. Önemsenmesi gereken bir olay. Ben sadece şunu istiyorum; gölge etmesinler başka ihsan istemem" dedi.