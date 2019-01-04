Cami tuvaletlerindeki fayansları kırıp, muslukları çaldılar

Feyzi SARIKAYA/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Gemlik ilçesinde cami tuvaletinin fayansları kırılıp muslukları çalındı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde Merkez Asım Kocabıyık camiinde meydana geldi. Caminin avlusundaki tuvaletlere giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, fayansları kırarak muslukları çaldı. Hırsızlık olayının duyulmasıyla Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri camiye giderek çalınan muslukların yerine yenilerini takıp, fayansları da tamir etti. Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, “Tahrip edilen Merkez Asım Kocabıyık Camii musluk ve fayansları ekiplerimiz tarafından değiştirildi. Bu olayı gerçekleştirenleri de Allah’a havale ediyorum” dedi. Olayın ardından emniyet ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı, caminin fayanslarını kıran ve musluklarını çalanların yakalanması için çalışma başlattı.



FOTOĞRAFLI