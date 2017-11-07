Cami tuvaletinde cinsel istismara 2 yıl hapis cezası

Kayseri’de 17 yaşındaki genç kadına cami tuvaletinde cinsel istismarda bulunan 17 yaşındaki M.K.’ye "Reşit olmayan kişiye cinsel istismar" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Olay, geçen 27 Mayıs’ta Kocasinan ilçesi Himmetdede mahallesinde meydana geldi. 17 yaşındaki D.B.'yi tehdit ederek mahallede bulunan caminin tuvaletinde ve birkaç gün sonra da mahallede bulunan bir türbe bahçesinde ilişkiye zorlayan M.K.'nin, Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlandı.

M.K. duruşmada, "Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum. D.B.’ye arkadaşlık teklif ettim. Ancak, kabul etmedi. Kesinlikle ilişkiye girmedik. Sadece parkta konuştuk" dedi.

D.B. de polise verdiği ifadesinin ardından "Polisteki sorgumda söylediklerimi kabul etmiyorum. M.K.’dan şikayetçi değilim" diye konuştu.

Ancak mahkeme heyeti, M.K.’ye, ’reşit olmayan kişiye cinsel istismar’ suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.