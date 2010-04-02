Cami takımlarının rengine boyandı

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Giresunspor'un forma renginin yeşilinin Karadeniz'in doğasından alındığını ifade eden Akten, "Köyümüzde fanatik taraftarlarımız var, bilhassa İstanbul'da bulunan gurbetçilerimiz Giresunspor'un maçlarına nerede olsa giderler. Caminin yanında çay ocağımız var. Burada televizyondan canlı yayınlanan maçları sürekli izleriz. Gençlerimiz de Giresun'daki maçlara giderler" dedi.





Giresunspor'un birinci lig yıllarını çok özlediklerini ifade eden Akten, "Bu yıl inşallah Süper Lig'e çıkarız. Takımımıza her türlü desteğe hazırız. Camimiz ve minaresi de boyanırken takıma destek için rengini yeşil-beyaza boyadık. Bundan da son derece mutluyuz" diye konuştu.



Uzun yıllar İstanbul'da çalıştıktan sonra köyüne dönen İhtiyar Heyeti üyesi Ahmet Özkaya (75) ise gençlik yıllarında Giresunspor'un Birinci Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi büyük takımlar ile oynadığı karşılaşmaları unutamadığını söyledi.







Köyüne döndükten sonra aynı zevki yaşamaya başladığını ifade eden Özkaya, "Uzun yıllar memleket hasreti çektim ve emekli olarak memleketime döndüm. Gurbetteki yıllarda Giresunspor, Birinci Lig'de oynuyordu. Takımımızın başarısı sevindiriyor ve başarısızlığı da üzüntü veriyordu. Uzun yıllar sonra köy sakinleri ve gençleriyle aynı duyguları burada yaşıyorum. Herkes Giresunspor'un Süper Lig'e çıkmasını istiyor. Camimizi de takımımızın renklerine boyadık. Süper Lig'in heyecanını tekrar yaşamak istiyoruz" diye konuştu.