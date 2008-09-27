Cami, sinagog, kilise bir arada

İhsan Doğramacı'nın, babası adına Bilkent'te yaptırdığı “Doğramacızade Ali Paşa Camii” ibadete açıldı. Caminin belli bir bölümünün sinagog ve kilise olarak ayrılması tartışmalara neden olmuştu. Çok lüks olarak inşa edilen caminin içinde yok yok.



Dün akşam camide düzenlenen Kadir Gecesi programına İhsan Doğramacı'nın yanı sıra Devlet Bakanı Said Yazıcıoğlu, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, AKP İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu, Elazığ Milletvekili Necati Çetinkaya, Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu ile RTÜK Başkanı Zahid Akman da katıldı.

Bardakoğlu teravih namazının ardından verdiği vaazda, oruç ibadetinin kul arasında fark olmadığını gösterdiğini söyledi.



Orucun ihlas, iftar sofralarının ise paylaşımın göstergesi olduğunu anlatan Barkadoğlu, ramazan ayının sonunda Kadir Gecesi'ne ulaşıldığını belirtti.



YÜRÜYÜŞ BANDI BİLE VAR



'Cumhuriyet usulü' bir mimariye sahip olacak caminin özelliklerini Doğramacı şöyle anlatıyor: Mimarisi çok orijinal. Hanımların da yeri var. Benim gibi rahatsız olan ve oturmakta zorluk çekenler için iki sırada oturarak ibadet yapma imkânı olacak. Abdest alma yerleri çok modern, soğuk-sıcak su olacak, bacağını yukarı kaldırmaya gerek olmayacak. Ayakkabılar dışarıda bırakılmayacak. Ayakkabılar anahtarlı kutulara konulacak ve çok medeni bir manzara olacak.



12 bin metrekare arazi üzerine inşa edilen ve kullanım alanı 4 bin 500 metrekareyi geçen camide 5 bin metrekare de yeşil alan ve çevre düzenlemesi bulunacak. Kubbesi tamamlanan ve minaresinin yapımı devam eden camide konferans ve sergi salonları da olacak. Bu şekilde camide bir taraftan ibadet edilirken diğer taraftan dinî ve ahlakî konularda konferans ve paneller düzenlenecek. Camide abdest için soğuk ve sıcak su tertibatı, yaşlı ve engelliler için asansör ve yürüyüş bantları da yer alacak.



