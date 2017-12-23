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Yaşam

Cami minaresine çıkarak intihar girişiminde bulunan işçileri, kaymakam ikna etti

Bilecik'te iki işçi, çalıştıkları iş yerinden çıkarıldıkları ve ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle intihar girişiminde bulundu

23 Aralık 2017 22:53

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, çalıştıkları iş yerinden çıkartıldıkları ve ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle minareye çıkıp intihar girişiminde bulunan işçileri, Kaymakam Bayram Sağır ikna etti.

Alınan bilgiye göre, yeni bir firmanın montaj işi için Van'dan gelen Çetin Barut ve Bilen Değirmenci, Yüzbaşı Mahallesi Camisi'nin 51 metre yüksekliğindeki minaresine çıktı.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin uzun süren ikna çabaları sonuç vermeyince olay yerine Kaymakam Sağır geldi.

İşlerine son verildiğini ve paralarını da alamadıklarını belirten işçiler, Sağır'a Van'dan 23 kişinin montaj için getirildiğini fakat sigortalarının yapılmadığını ve ücretlerinin verilmediğini anlattı.

Bunun üzerine olay yerine firma yetkilisi çağrıldı ve işçilere paralarının ödeneceği sözü verildi.

Polis, minareye çıkarak 2 işçiyi aşağı indirdi.

Şahıslar, emniyete götürüldü.

 

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